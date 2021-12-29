Прокуратура начала проверку в связи с гибелью мальчика в подмосковной Дубне

Доследственную проверку в связи со случившимся начал также следственный отдел по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области, сказано на сайте этого ведомства. Там уточнили, что тело ребенка нашли возле реки Южная Канава. Следов насильственной смерти на нем не обнаружили.