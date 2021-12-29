Прокуратура начала проверку в связи с гибелью мальчика в подмосковной Дубне
Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью 11-летнего мальчика в Дубне, сообщается в Telegram-канале ведомства. Там также опубликованы записи с камер, зафиксировавших маршрут ребенка.
Тело несовершеннолетнего обнаружили вечером 28 декабря на улице Программистов. По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям родителей погибшего и исполнению требований федерального законодательства о детях.
Доследственную проверку в связи со случившимся начал также следственный отдел по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области, сказано на сайте этого ведомства. Там уточнили, что тело ребенка нашли возле реки Южная Канава. Следов насильственной смерти на нем не обнаружили.
По предварительным данным СК, 27 декабря мальчик поехал в школу на автобусе. Он вышел на останове и направился в район Левого берега Дубны. В школу и домой ребенок не пришел. Несовершеннолетний умер от переохлаждения, следует из предварительной оценки эксперта.