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Прокуратура начала проверку в связи с гибелью мальчика в подмосковной Дубне

Ведомости

Прокуратура Московской области начала проверку в связи со смертью 11-летнего мальчика в Дубне, сообщается в Telegram-канале ведомства. Там также опубликованы записи с камер, зафиксировавших маршрут ребенка.

Тело несовершеннолетнего обнаружили вечером 28 декабря на улице Программистов. По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям родителей погибшего и исполнению требований федерального законодательства о детях.

Доследственную проверку в связи со случившимся начал также следственный отдел по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области, сказано на сайте этого ведомства. Там уточнили, что тело ребенка нашли возле реки Южная Канава. Следов насильственной смерти на нем не обнаружили.

По предварительным данным СК, 27 декабря мальчик поехал в школу на автобусе. Он вышел на останове и направился в район Левого берега Дубны. В школу и домой ребенок не пришел. Несовершеннолетний умер от переохлаждения, следует из предварительной оценки эксперта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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