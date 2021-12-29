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В Белоруссии впервые выявили штамм омикрон

Ведомости

Вариант коронавируса омикрон в Белоруссии выявили у четырех человек, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.

«Из всех взятых проб сегодня специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии минздрава у 4 человек выявили новый вариант коронавируса — омикрон», — пишет агентство. За сутки в стране выполнили 27 593 теста.

Это первые подтвержденные случаи заражения новым штаммом коронавируса в Белоруссии. Заболевание у всех четырех пациентов проходит в легкой форме.

Всего за сутки в республике зафиксировали 1493 человека с коронавирусом, с начала пандемии — 696 220 человек. Выздоровели 688 890 пациентов. За весь период в Белоруссии умерли 5543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. На данный момент омикрон нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных