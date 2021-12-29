В Белоруссии впервые выявили штамм омикрон
Вариант коронавируса омикрон в Белоруссии выявили у четырех человек, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения.
«Из всех взятых проб сегодня специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии минздрава у 4 человек выявили новый вариант коронавируса — омикрон», — пишет агентство. За сутки в стране выполнили 27 593 теста.
Это первые подтвержденные случаи заражения новым штаммом коронавируса в Белоруссии. Заболевание у всех четырех пациентов проходит в легкой форме.
Всего за сутки в республике зафиксировали 1493 человека с коронавирусом, с начала пандемии — 696 220 человек. Выздоровели 688 890 пациентов. За весь период в Белоруссии умерли 5543 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. На данный момент омикрон нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2-3 дня, предупредила ранее ВОЗ.