В Москве завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро

Система тоннелей Большого кольца представляет собой симбиоз классических однопутных тоннелей и новых для Москвы двухпутных тоннелей большого диаметра. Тоннели большого диаметра проложены на двух участках: первый начинается от станции «Мневники» и заканчивается за станцией «Давыдково», второй начинается от станции «Текстильщики» и заканчивается за станцией «Кленовый бульвар».