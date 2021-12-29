В Москве завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро
В среду, 29 декабря, в Москве завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Пройдены 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро — самого большого метрокольца в мире», — написал Собянин в своем блоге. По словам мэра, еще предстоят работы по строительству и отделке станций, а также обкатке путей, монтажу и пуску-наладке оборудования.
Проект Большой кольцевой линии (БКЛ) предполагает строительство 31 станции и трех электродепо, общая протяженность кольца составит 71 км. БКЛ соединит все существующие и перспективные радиальные ветки на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии. Первый участок метрокольца от «Петровского парка» до «Делового центра» открылся в феврале 2018-го.
Ранее, 7 декабря, было запущено движение на десяти новых станциях БКЛ. Общее количество работающих станций достигло 22, оставшиеся девять станций планируется открыть до 2023 г.
Система тоннелей Большого кольца представляет собой симбиоз классических однопутных тоннелей и новых для Москвы двухпутных тоннелей большого диаметра. Тоннели большого диаметра проложены на двух участках: первый начинается от станции «Мневники» и заканчивается за станцией «Давыдково», второй начинается от станции «Текстильщики» и заканчивается за станцией «Кленовый бульвар».
В среду был пройден последний, двухпутный перегонный тоннель длиной 1,2 км от станции «Нагатинский затон» в сторону станции «Кленовый бульвар». Он проходит вдоль Нагатинского затона под Коломенской улицей на глубине от 15 до 22 м.