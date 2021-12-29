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В Москве завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро

Ведомости

В среду, 29 декабря, в Москве завершилась проходка тоннелей Большой кольцевой линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пройдены 143 км тоннелей Большой кольцевой линии метро — самого большого метрокольца в мире», — написал Собянин в своем блоге. По словам мэра, еще предстоят работы по строительству и отделке станций, а также обкатке путей, монтажу и пуску-наладке оборудования.

Проект Большой кольцевой линии (БКЛ) предполагает строительство 31 станции и трех электродепо, общая протяженность кольца составит 71 км. БКЛ соединит все существующие и перспективные радиальные ветки на расстоянии до 10 км от действующей Кольцевой линии. Первый участок метрокольца от «Петровского парка» до «Делового центра» открылся в феврале 2018-го.

Ранее, 7 декабря, было запущено движение на десяти новых станциях БКЛ. Общее количество работающих станций достигло 22, оставшиеся девять станций планируется открыть до 2023 г.

Система тоннелей Большого кольца представляет собой симбиоз классических однопутных тоннелей и новых для Москвы двухпутных тоннелей большого диаметра. Тоннели большого диаметра проложены на двух участках: первый начинается от станции «Мневники» и заканчивается за станцией «Давыдково», второй начинается от станции «Текстильщики» и заканчивается за станцией «Кленовый бульвар».

В среду был пройден последний, двухпутный перегонный тоннель длиной 1,2 км от станции «Нагатинский затон» в сторону станции «Кленовый бульвар». Он проходит вдоль Нагатинского затона под Коломенской улицей на глубине от 15 до 22 м. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных