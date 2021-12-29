При пожаре в ковидной больнице Красноярска пострадали несколько человек

Пять человек получили ожоги и отравились продуктами горения при пожаре в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном министерстве здравоохранения. Об этом же рассказали источники ТАСС и «РИА Новости». Информацию о пожаре подтвердили в областном МЧС.