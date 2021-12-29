При пожаре в ковидной больнице Красноярска пострадали несколько человек
Пять человек получили ожоги и отравились продуктами горения при пожаре в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном министерстве здравоохранения. Об этом же рассказали источники ТАСС и «РИА Новости». Информацию о пожаре подтвердили в областном МЧС.
«В одном из корпусов больницы № 20, переоборудованном под лечение пациентов с коронавирусом, в реанимации "красной зоны" воспламенилось оборудование. У пяти пациентов диагностированы ожоги и отравление продуктами горения», — сказал собеседник «Интерфакса».
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 18.34 по местному времени (14.34 мск). Спустя 23 минуты горение локализовали. Площадь возгорания составила 5 кв. м. В ведомстве уточнили, что воспламенились также личные вещи пациентов в палате на четвертом этаже больницы.
Из-за инцидента из медучреждения эвакуировали 112 человек. К тушению привлекли 111 человек и 34 единицы техники. В результате происшествия никто не погиб.