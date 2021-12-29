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Общество

При пожаре в ковидной больнице Красноярска пострадали несколько человек

Ведомости

Пять человек получили ожоги и отравились продуктами горения при пожаре в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном министерстве здравоохранения. Об этом же рассказали источники ТАСС и «РИА Новости». Информацию о пожаре подтвердили в областном МЧС.

«В одном из корпусов больницы № 20, переоборудованном под лечение пациентов с коронавирусом, в реанимации "красной зоны" воспламенилось оборудование. У пяти пациентов диагностированы ожоги и отравление продуктами горения», — сказал собеседник «Интерфакса».

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 18.34 по местному времени (14.34 мск). Спустя 23 минуты горение локализовали. Площадь возгорания составила 5 кв. м. В ведомстве уточнили, что воспламенились также личные вещи пациентов в палате на четвертом этаже больницы.

Из-за инцидента из медучреждения эвакуировали 112 человек. К тушению привлекли 111 человек и 34 единицы техники. В результате происшествия никто не погиб.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных