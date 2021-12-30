Молодежный чемпионат мира по хоккею досрочно завершили из-за COVID-19

«Следуя рекомендации медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF, cовет IIHF постановил, что из-за продолжающегося распространения COVID-19 и штамма "омикрон" чемпионат мира среди юниоров 2022 г. будет отменен для обеспечения здоровья и безопасности всех участников», — отмечается в заявлении.