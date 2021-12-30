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Молодежный чемпионат мира по хоккею досрочно завершили из-за COVID-19

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Молодежный чемпионат мира по хоккею досрочно завершили из-за коронавируса. Об этом говорится в заявлении Международной федерации хоккея (IIHF). 

«Следуя рекомендации медицинской группы турнира по COVID-19 и медицинского комитета IIHF, cовет IIHF постановил, что из-за продолжающегося распространения COVID-19 и штамма "омикрон" чемпионат мира среди юниоров 2022 г. будет отменен для обеспечения здоровья и безопасности всех участников», — отмечается в заявлении.

Турнир начался 26 декабря, всего было проведено девять матчей. Сборная России на групповом этапе сыграла с командами Швеции (3:6) и Швейцарии (4:2).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных