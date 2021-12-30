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Экономика

Росстат сообщил о сокращении доли некачественного топлива на АЗС

Ведомости

Доля некачественного автомобильного топлива на российских АЗС сократилась до 4,9%, сообщает Росстандарт по итогам проверки объектов нефтепродуктообеспечения в 2021 г.

«Было отобрано и испытано 1193 образца автомобильного бензина и дизельного топлива, из них 59 образцов не соответствовали установленным нормам, что составило 4,9 %, — в связи с этим стоит отметить, что доля нарушений по сравнению с 2020 г. снизилась почти на 3 %», — говорится в сообщении ведомства.

По итогам 2020 г. установленным нормам не соответствовали 7,8% образцов топлива. Заместитель руководителя Госстандарта Алексей Кулешов напомнил, что в 2015 г. доля такого топлива на российских АЗС составляла более 20%. «Мы имеем рынок, который имеет все предпосылки стать полностью очищенным от суррогата. Рынок, на котором реализация фальсифицированного топлива и обман становится правилом плохого тона», — отметил он.

29 декабря руководитель ФАС России заявил, что ведомство не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в стране в следующем году. Он отметил, что демпферный механизм, введенный в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива, работает эффективно и позволяет сдерживать цены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных