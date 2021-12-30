Росстат сообщил о сокращении доли некачественного топлива на АЗС
Доля некачественного автомобильного топлива на российских АЗС сократилась до 4,9%, сообщает Росстандарт по итогам проверки объектов нефтепродуктообеспечения в 2021 г.
«Было отобрано и испытано 1193 образца автомобильного бензина и дизельного топлива, из них 59 образцов не соответствовали установленным нормам, что составило 4,9 %, — в связи с этим стоит отметить, что доля нарушений по сравнению с 2020 г. снизилась почти на 3 %», — говорится в сообщении ведомства.
По итогам 2020 г. установленным нормам не соответствовали 7,8% образцов топлива. Заместитель руководителя Госстандарта Алексей Кулешов напомнил, что в 2015 г. доля такого топлива на российских АЗС составляла более 20%. «Мы имеем рынок, который имеет все предпосылки стать полностью очищенным от суррогата. Рынок, на котором реализация фальсифицированного топлива и обман становится правилом плохого тона», — отметил он.
29 декабря руководитель ФАС России заявил, что ведомство не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в стране в следующем году. Он отметил, что демпферный механизм, введенный в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива, работает эффективно и позволяет сдерживать цены.