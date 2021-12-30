Росстат сообщил о сокращении доли некачественного топлива на АЗС

«Было отобрано и испытано 1193 образца автомобильного бензина и дизельного топлива, из них 59 образцов не соответствовали установленным нормам, что составило 4,9 %, — в связи с этим стоит отметить, что доля нарушений по сравнению с 2020 г. снизилась почти на 3 %», — говорится в сообщении ведомства.