В России выявили 21 073 новых случая коронавируса за сутки
За последние сутки коронавирус обнаружили у 21 073 жителей России — это минимум с 22 сентября, следует из обновленной статистики оперштаба. Умерли в течение 24 часов 926 пациентов с COVID-19 — это самое низкое значение с 7 октября.
В целом за время пандемии коронавирус выявили у 10 479 344 россиян. Из них 9 423 227 пациентов выздоровели, 307 948 скончались. Остальные болеют COVID-19 в настоящий момент.
Вчера оперштаб сообщил о 21 119 новых случаях коронавируса в России. Умерли 932 зараженных.
В Москве зафиксировали максимальный с 25 декабря прирост заболевших COVID-19 — 2661 случай. Умер 71 пациент. Число зараженных коронавирусом за всю пандемию в столице достигло 2 028 005 человек, из которых выздоровевших — 1 865 970, умерших — 36 702.
В топ-5 регионов России по суточному приросту зараженных коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург (+1532), Московская (+977), Свердловская (+524), Челябинская (+490) и Иркутская области (+478).
По состоянию на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составлял 60,4%. Первую прививку от COVID-19 сделали почти 77,9 млн граждан, из них обе — 73,1 млн. 28 декабря вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета достиг 61,1%.