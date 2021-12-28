Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%

Вчера председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что для победы над пандемией нужно, чтобы прививки сделали 100% россиян. Президент Владимир Путин сегодня в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ сказал, что необходимо достичь коллективного иммунитета в 90%.