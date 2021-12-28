Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,1%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе итогового заседания совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в Российской Федерации уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%. Этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать», — сказала она.
Голикова отметила, что правительство должно продолжить работу, нацеленную на убеждение россиян привиться от COVID-19. Ранее сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что первую дозу вакцины от коронавируса на сегодняшний день получили уже 78 млн граждан.
На данный момент правительство нацелено на достижение коллективного иммунитета в 80%. При этом 10 ноября Голикова сказала, что для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан.
Вчера председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что для победы над пандемией нужно, чтобы прививки сделали 100% россиян. Президент Владимир Путин сегодня в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ сказал, что необходимо достичь коллективного иммунитета в 90%.