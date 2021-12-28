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Путин заявил о необходимости повысить коллективный иммунитет в России до 90%

Ведомости

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ. 

В ходе саммита лидеры стран заслушали доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой о ситуации с коронавирусом. Когда речь зашла о необходимом уровне коллективного иммунитета, Путин отметил, что иностранные коллеги стремятся к показателю в 90-95%.

«Нужно 90 [процентов]», — заявил Путин (цитата по ТАСС). Попова отметила, что необходимо достичь иммунитета в 90-95%. Она пояснила, что такой показатель нужен для борьбы с распространением кори и полиомиелита. 

По данным оперштаба на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек. 

Ранее власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80%. Затем вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Пока власти сохраняют планку в 80%, но этот уровень является недостаточным, заявила вице-премьер.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 100% россиян. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть сейчас», но точных показателей не назвал.

Ранее по теме: Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 78 млн россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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