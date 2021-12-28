Путин заявил о необходимости повысить коллективный иммунитет в России до 90%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе неформального саммита лидеров стран СНГ.
В ходе саммита лидеры стран заслушали доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой о ситуации с коронавирусом. Когда речь зашла о необходимом уровне коллективного иммунитета, Путин отметил, что иностранные коллеги стремятся к показателю в 90-95%.
«Нужно 90 [процентов]», — заявил Путин (цитата по ТАСС). Попова отметила, что необходимо достичь иммунитета в 90-95%. Она пояснила, что такой показатель нужен для борьбы с распространением кори и полиомиелита.
По данным оперштаба на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек.
Ранее власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80%. Затем вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Пока власти сохраняют планку в 80%, но этот уровень является недостаточным, заявила вице-премьер.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 100% россиян. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть сейчас», но точных показателей не назвал.