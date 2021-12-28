Путин заявил о необходимости повысить коллективный иммунитет в России до 90%

Ранее власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80%. Затем вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Пока власти сохраняют планку в 80%, но этот уровень является недостаточным, заявила вице-премьер.