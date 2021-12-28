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Общество

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 78 млн россиян

Ведомости

Более 78 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня уже более 78 млн получили первую дозу вакцины, и это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).

По данным оперштаба на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек.

Ранее власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80%. Затем вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Пока власти сохраняют планку в 80%, но этот уровень является недостаточным, заявила вице-премьер.

Вчера спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 100% россиян. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть сейчас», но точных показателей не назвал.

Ранее по теме: Матвиенко заявила о необходимости привить от коронавируса 100% граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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