Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 78 млн россиян
Более 78 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Сегодня уже более 78 млн получили первую дозу вакцины, и это действительно та основополагающая вещь в профилактирующей медицине, которая в целом как модель должна работать», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
По данным оперштаба на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 60,4%. Прививку первым компонентом вакцины сделали около 77,9 млн россиян, полностью привились 73,1 млн человек.
Ранее власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80%. Затем вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Пока власти сохраняют планку в 80%, но этот уровень является недостаточным, заявила вице-премьер.
Вчера спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для достижения коллективного иммунитета нужно вакцинировать 100% россиян. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть сейчас», но точных показателей не назвал.