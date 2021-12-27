Матвиенко заявила о необходимости привить от коронавируса 100% граждан

По данным оперштаба на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%. Так, первый из двух компонентов препарата от коронавируса получили 77,9 млн граждан, из них 73,1 прошли полный курс вакцинации. Кроме того, к 27 декабря почти 9,3 млн россиян переболели COVID-19.