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Матвиенко заявила о необходимости привить от коронавируса 100% граждан

Ведомости

Надо вакцинировать от коронавируса 100% россиян, чтобы достичь коллективного иммунитета, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции.

«Мы должны достичь коллективного иммунитета, для этого нужна 100%-ная вакцинация наших граждан», — сказала она.

Матвиенко пояснила, что вакцинация является необходимым условием, чтобы остановить пандемию. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России сейчас стабильная, но не безоблачная.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова говорила о том, что на данный момент необходимо достичь уровня коллективного иммунитета в 80%. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сегодняшнее заявление Матвиенко, сказал, что «нужен уровень общественного иммунитета больше, чем он есть сейчас», но точных показателей не назвал.

Сама Голикова 10 ноября сказала, что для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан. Пока власти сохраняют планку в 80%, но этот уровень является недостаточным, заявила вице-премьер.

По данным оперштаба на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%. Так, первый из двух компонентов препарата от коронавируса получили 77,9 млн граждан, из них 73,1 прошли полный курс вакцинации. Кроме того, к 27 декабря почти 9,3 млн россиян переболели COVID-19.

Ранее по теме: Голикова назвала недостаточной для борьбы с пандемией вакцинацию 80% населения

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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