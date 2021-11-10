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Голикова назвала недостаточной для борьбы с пандемией вакцинацию 80% населения

Ведомости

Для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан, заявила со ссылкой на экспертов вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем и информацией с которыми мы обмениваемся, говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90–95%. Мы пока оставляем планку не менее 80%» — сказала она.

Голикова отметила, что сейчас уровень коллективного иммунитета в среднем по России составляет 48,4%. Регионами-лидерами по вакцинации населения на сегодняшний день являются Республика Тыва, Московская область, Республика Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург. При этом ситуация «практически не меняется» в Республиках Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Татарстане, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях.

Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. При этом напряженность в медицинской системе полностью зависит от поведения населения и «приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация».

«Все граждане Российской Федерации, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто вакцинацию пройти. Убедительная просьба», — сказала Голикова.

Путин, в свою очередь, отметил, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям. «Если мы этого не сделаем к определенному сроку, то тогда мы запоздаем и с ревакцинацией. И тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку», — предупредил он.

По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 38 058 россиян. Показатель опустился ниже 39 000 впервые с 27 октября. Однако недавно, 6 ноября, прирост заболевших COVID-19 составил рекордные за всю пандемию 41 335 случаев. Кроме того, сегодня суточная смертность от коронавируса в очередной раз обновила максимум, составив 1239 случаев. Общее число инфицированных за все время россиян превышает 8,9 млн человек. Скончались 250 454 из них, выздоровели почти 7,7 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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