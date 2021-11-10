Голикова назвала недостаточной для борьбы с пандемией вакцинацию 80% населения

Путин, в свою очередь, отметил, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям. «Если мы этого не сделаем к определенному сроку, то тогда мы запоздаем и с ревакцинацией. И тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку», — предупредил он.