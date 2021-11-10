Голикова назвала недостаточной для борьбы с пандемией вакцинацию 80% населения
Для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% граждан, заявила со ссылкой на экспертов вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
«Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем и информацией с которыми мы обмениваемся, говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90–95%. Мы пока оставляем планку не менее 80%» — сказала она.
Голикова отметила, что сейчас уровень коллективного иммунитета в среднем по России составляет 48,4%. Регионами-лидерами по вакцинации населения на сегодняшний день являются Республика Тыва, Московская область, Республика Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург. При этом ситуация «практически не меняется» в Республиках Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Татарстане, Томской области, Ставропольском и Камчатском краях.
Вице-премьер подчеркнула, что пока говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом и снижении заболеваемости рано. При этом напряженность в медицинской системе полностью зависит от поведения населения и «приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация».
«Все граждане Российской Федерации, которые на сегодняшний день не имеют медицинского отвода от вакцинации, должны просто вакцинацию пройти. Убедительная просьба», — сказала Голикова.
Путин, в свою очередь, отметил, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям. «Если мы этого не сделаем к определенному сроку, то тогда мы запоздаем и с ревакцинацией. И тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку», — предупредил он.
По данным оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили у 38 058 россиян. Показатель опустился ниже 39 000 впервые с 27 октября. Однако недавно, 6 ноября, прирост заболевших COVID-19 составил рекордные за всю пандемию 41 335 случаев. Кроме того, сегодня суточная смертность от коронавируса в очередной раз обновила максимум, составив 1239 случаев. Общее число инфицированных за все время россиян превышает 8,9 млн человек. Скончались 250 454 из них, выздоровели почти 7,7 млн.