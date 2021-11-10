Голикова заявила о тревожном росте смертности от COVID-19
Смертность от коронавируса в России вызывает особую тревогу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
«Нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что, по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходят чуть более 1000 наших граждан. Но анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что это, как правило, граждане, которые старше 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, и невакцинированные», — сказала Голикова.
Темпы прироста заболеваемости коронавирусом в России за последние три недели снизились. «По итогам 44-й недели, которая которая как раз была объявлена нерабочей, показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 2,1%, тогда как неделей раньше это было 8,7%», — отметила она.
Статистика заболеваемости ухудшилась в 61 регионе: в Хабаровском крае, Самарской и Омской областях прирост заболеваемости превышает средний показатель по стране. В 18 регионах ситуация стабильная, а в Москве, Санкт-Петербурге, Ненецком АО, Чечне, Алтае и Калмыкии заболеваемость снизилась. Голикова пояснила, что высокое выявление случаев заражения коронавирусом связано в том числе с увеличением тестирования на него.
В России второй день подряд обновляется антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки: 10 ноября было зарегистрировано 1239 случаев смерти. Также за последние сутки было выявлено 38 058 случаев заражения коронавирусом — показатель опустился ниже отметки в 39 000 случаев впервые с 27 октября.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Власти регионов могли начать нерабочие дни раньше и продлить их, исходя из ситуации с коронавирусом. Так поступили как минимум пять регионов. Это Новгородская, Курская, Смоленская, Томская и Челябинская области.