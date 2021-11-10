Голикова заявила о тревожном росте смертности от COVID-19

«Нашу особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности. Мы видим, что, по оперативным данным, ежедневно из жизни, к сожалению, уходят чуть более 1000 наших граждан. Но анализ, который мы проводим, свидетельствует о том, что это, как правило, граждане, которые старше 60 лет, граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, и невакцинированные», — сказала Голикова.