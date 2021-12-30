Роскомнадзор заблокировал более 6000 сайтов с поддельными COVID-сертификатами
В 2021 г. Роскомнадзор добился удаления или блокировки 6500 сайтов, на которых была информация о продаже поддельных ковид-сертифкатов или генерация фейковых QR-кодов, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роскомнадзоре уточнили, что резкое увеличение таких ресурсов было зафиксировано летом, а также в конце осени — начале зимы. В июле были заблокированы или удалены 1353 ресурса, в августе — 1148, в сентябре — 658, в октябре — 562, в ноябре — 1616, а в декабре уже 978. Эти цифры в несколько раз выше, чем показатели в марте — 24 сайта, в апреле — 66, в мае — 36, в июне — 83.
С 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 000 до 700 000 руб. или ограничение свободы на срок до 3 лет. Если это принесло тяжкий вред здоровью или смерть, то штраф может доходить до 2 млн руб., а срок лишения свободы до 5 лет. 20 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 80 уголовных делах по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.
16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы получат право вводить требование по предоставлению сертификата от вакцинации от коронавируса, справки о наличии противопоказаний к такой прививке или о перенесении COVID-19 при посещении массовых мероприятий, учреждений культуры, заведений общественного питания и розничной торговли. Такие документы содержат специальные QR-коды, подтверждающие их подлинность. Также нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. Впоследствии президент России Владимир Путин поручил доработать инициативу.