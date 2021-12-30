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Роскомнадзор заблокировал более 6000 сайтов с поддельными COVID-сертификатами

Ведомости

В 2021 г. Роскомнадзор добился удаления или блокировки 6500 сайтов, на которых была информация о продаже поддельных ковид-сертифкатов или генерация фейковых QR-кодов, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что резкое увеличение таких ресурсов было зафиксировано летом, а также в конце осени — начале зимы. В июле были заблокированы или удалены 1353 ресурса, в августе — 1148, в сентябре — 658, в октябре — 562, в ноябре — 1616, а в декабре уже 978. Эти цифры в несколько раз выше, чем показатели в марте — 24 сайта, в апреле — 66, в мае — 36, в июне — 83.

С 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 000 до 700 000 руб. или ограничение свободы на срок до 3 лет. Если это принесло тяжкий вред здоровью или смерть, то штраф может доходить до 2 млн руб., а срок лишения свободы до 5 лет. 20 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 80 уголовных делах по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы получат право вводить требование по предоставлению сертификата от вакцинации от коронавируса, справки о наличии противопоказаний к такой прививке или о перенесении COVID-19 при посещении массовых мероприятий, учреждений культуры, заведений общественного питания и розничной торговли. Такие документы содержат специальные QR-коды, подтверждающие их подлинность. Также нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. Впоследствии президент России Владимир Путин поручил доработать инициативу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных