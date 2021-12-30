Роскомнадзор заблокировал более 6000 сайтов с поддельными COVID-сертификатами

С 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Закон предусматривает наказание в виде штрафа от 300 000 до 700 000 руб. или ограничение свободы на срок до 3 лет. Если это принесло тяжкий вред здоровью или смерть, то штраф может доходить до 2 млн руб., а срок лишения свободы до 5 лет. 20 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 80 уголовных делах по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.