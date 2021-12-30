В России заработала единая государственная система биометрии

Единая биометрическая система работает в России с 2018 г. Россияне могут сдать в базу слепки лица и голоса в отделениях банков. С их помощью можно осуществлять ряд банковских операций, включая открытие вклада или получение кредита, а также квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи или сдавать вступительные экзамены в вуз. Кроме того, с использованием инфраструктуры электронного правительства и ЕБС можно также оказывать нотариальные услуги.