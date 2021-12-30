В России заработала единая государственная система биометрии
В России с 30 декабря 2021 г. заработала единая государственная биометрическая система, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Единая биометрическая система позволит расширить число сервисов и повысит доступность услуг для граждан России. Они, в свою очередь, получат высокое качество предоставления услуг, причем в более удобном и оперативном формате. Отмечу, что государственная единая биометрическая система предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина. Это, повторю, право гражданина, а не обязанность», — заявил Чернышенко.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал закон о переводе единой биометрической системы в статус государственной информационной системы. Положения, регулирующие порядок ее функционирования, будет утверждать правительство.
Россияне смогут самостоятельно размещать в системе свои биометрические образцы. Это можно будет сделать с помощью подтвержденной учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и данных с чипа на загранпаспорте. Госорганы, использующие для идентификации посредством биометрии другие системы, должны будут пройти специальную аккредитацию.
Требования об использовании таких государственных информационных систем вместо единой биометрической системы вступят в силу с 1 сентября 2022 г.
Единая биометрическая система работает в России с 2018 г. Россияне могут сдать в базу слепки лица и голоса в отделениях банков. С их помощью можно осуществлять ряд банковских операций, включая открытие вклада или получение кредита, а также квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи или сдавать вступительные экзамены в вуз. Кроме того, с использованием инфраструктуры электронного правительства и ЕБС можно также оказывать нотариальные услуги.
В июне глава Минтранспорта Виталий Савельев сообщал, что ведомство рассчитывает ввести биометрическую систему идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и общественном транспорте к 2024 г.