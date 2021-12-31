В России выявили менее 21 000 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки коронавирус обнаружили у 20 638 жителей России: показатель опустился ниже 21 000 впервые с 22 сентября, следует из обновленной статистики оперштаба. Умерли в течение 24 часов 912 пациентов с COVID-19 — это самое низкое значение с 5 октября. Выздоровели 40 692 заболевших.
За все время пандемии инфекцию выявили у 10 499 982 россиян. Из них 9 463 919 пациентов выздоровели, 308 860 скончались. Остальные болеют COVID-19 в настоящий момент.
Вчера оперштаб сообщил о 21 073 новых случаях коронавируса в России. Умерли 926 заболевших.
В Москве зафиксировали максимальный с 23 декабря прирост заболевших COVID-19 — 2739 случаев. Умерли 69 пациентов. Число зараженных коронавирусом за всю пандемию в столице достигло 2 030 744 человек, из которых 1 868 696 выздоровели, 36 771 заразившийся умер.
В топ-5 регионов России по суточному приросту зараженных коронавирусом, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург (+1529), Московская (+1197), Свердловская (+512), Челябинская (+483) и Иркутская области (+463).
Вчера оперштаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,8%. Первую прививку от COVID-19 сделали почти 78,7 млн граждан, из них обе — более 74,5 млн человек. При этом правительство страны нацелено достичь коллективного иммунитета минимум в 80%.