В России выявили менее 21 000 новых случаев коронавируса за сутки

Вчера оперштаб сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 61,8%. Первую прививку от COVID-19 сделали почти 78,7 млн граждан, из них обе — более 74,5 млн человек. При этом правительство страны нацелено достичь коллективного иммунитета минимум в 80%.