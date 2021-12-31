Reuters узнал об опасениях правительства России из-за штамма омикрон
Правительство России ожидает, что в начале 2022 г. в стране начнется новая волна заболеваемости COVID-19 и суточный прирост зараженных превысит 50 000, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в региональных правительствах.
«Ожидается новая волна в январе-феврале», — заявил один из собеседников агентства.
Опасения связаны со штаммом коронавируса омикрон, обнаруженным в начале ноября этого года на юге Африке. Источник, близкий к Кремлю, рассказал, что при заражении этим вариантом вируса болезнь протекает легче, чем, например, при индийской дельте. Таким образом, число госпитализаций может быть меньше, чем в предыдущие волны, и пациенты будут просто сидеть дома, уточнил собеседник Reuters.
Еще один источник СМИ сказал, что грядущий подъем заболеваемости обсуждался на встречах с вице-премьером России Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Ожидается, что новая волна заражений будет не такой сильной, так как симптомы омикрона «менее серьезны».
28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ухудшение эпидемиологической ситуации в России после новогодних праздников. Она также предупредила о рисках распространения в стране южноафриканского штамма омикрон. На данный момент в стране выявили 103 случая заражения им.
Максимальный суточный прирост заражений коронавирусом в России был зафиксирован 6 ноября и составил 41 335 случаев. После этого показатель постепенно стал снижаться. Вчера он достиг минимальных с 22 сентября 21 073 случаев. За всю пандемию инфекцию выявили почти у 10,5 млн россиян, из которых 9,4 млн выздоровели, 307 948 умерли.