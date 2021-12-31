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Reuters узнал об опасениях правительства России из-за штамма омикрон

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Правительство России ожидает, что в начале 2022 г. в стране начнется новая волна заболеваемости COVID-19 и суточный прирост зараженных превысит 50 000, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в региональных правительствах.

«Ожидается новая волна в январе-феврале», — заявил один из собеседников агентства.

Опасения связаны со штаммом коронавируса омикрон, обнаруженным в начале ноября этого года на юге Африке. Источник, близкий к Кремлю, рассказал, что при заражении этим вариантом вируса болезнь протекает легче, чем, например, при индийской дельте. Таким образом, число госпитализаций может быть меньше, чем в предыдущие волны, и пациенты будут просто сидеть дома, уточнил собеседник Reuters.

Еще один источник СМИ сказал, что грядущий подъем заболеваемости обсуждался на встречах с вице-премьером России Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Ожидается, что новая волна заражений будет не такой сильной, так как симптомы омикрона «менее серьезны».

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ухудшение эпидемиологической ситуации в России после новогодних праздников. Она также предупредила о рисках распространения в стране южноафриканского штамма омикрон. На данный момент в стране выявили 103 случая заражения им.

Максимальный суточный прирост заражений коронавирусом в России был зафиксирован 6 ноября и составил 41 335 случаев. После этого показатель постепенно стал снижаться. Вчера он достиг минимальных с 22 сентября 21 073 случаев. За всю пандемию инфекцию выявили почти у 10,5 млн россиян, из которых 9,4 млн выздоровели, 307 948 умерли.

Ранее по теме: Попова: ситуация с COVID-19 может ухудшиться после новогодних праздников

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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