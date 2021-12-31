Reuters узнал об опасениях правительства России из-за штамма омикрон

Опасения связаны со штаммом коронавируса омикрон, обнаруженным в начале ноября этого года на юге Африке. Источник, близкий к Кремлю, рассказал, что при заражении этим вариантом вируса болезнь протекает легче, чем, например, при индийской дельте. Таким образом, число госпитализаций может быть меньше, чем в предыдущие волны, и пациенты будут просто сидеть дома, уточнил собеседник Reuters.