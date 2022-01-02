Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью
В аварии с участием рейсового автобуса в Рязанской области погибли шесть человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД региона. Позже в МВД России агентству уточнили, что погибли не шесть человек, а пять. Пострадали в ДТП 16 человек.
По данным полиции региона, рейсовый автобус «Неоплан» ехал со стороны Москвы по направлению к Астрахани. Авария произошла в результате наезда транспорта на опору железнодорожного моста. В числе пострадавших было двое детей, сообщил агентству дежурный Скопинского межрайонного медицинского центра.
«Нам в Скопинский медцентр привезли пострадавших, среди них двое детей. Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета», — рассказали в медцентре.
В УМВД «РИА Новости» также уточнили, что ДТП произошло на трассе Москва — Астрахань возле села Вослебово Скопинского района в 05.45.
В автобусе находились 49 пассажиров. На месте работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.