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Общество

Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

Ведомости

В аварии с участием рейсового автобуса в Рязанской области погибли шесть человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД региона. Позже в МВД России агентству уточнили, что погибли не шесть человек, а пять. Пострадали в ДТП 16 человек.

По данным полиции региона, рейсовый автобус «Неоплан» ехал со стороны Москвы по направлению к Астрахани. Авария произошла в результате наезда транспорта на опору железнодорожного моста. В числе пострадавших было двое детей, сообщил агентству дежурный Скопинского межрайонного медицинского центра.

«Нам в Скопинский медцентр привезли пострадавших, среди них двое детей. Травмы тяжелые и средней степени тяжести, не исключено, что кому-то может потребоваться транспортировка с помощью вертолета», — рассказали в медцентре.

В УМВД «РИА Новости» также уточнили, что ДТП произошло на трассе Москва — Астрахань возле села Вослебово Скопинского района в 05.45.

В автобусе находились 49 пассажиров. На месте работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных