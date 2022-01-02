Пять человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью

В аварии с участием рейсового автобуса в Рязанской области погибли шесть человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе УМВД региона. Позже в МВД России агентству уточнили, что погибли не шесть человек, а пять. Пострадали в ДТП 16 человек.