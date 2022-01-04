На Антипинском НПЗ в Тюмени произошел пожар

Антипинский НПЗ ранее входил в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова. В конце 2018 г. НПЗ допустил перебои с поставками нефти из-за нехватки оборотных средств, которые группа пополнила за счет кредита Сбербанка, но так и не смогла его вернуть. На этом фоне началась процедура банкротства НПЗ. В рамках процедуры 80% акций НПЗ перешли Сбербанку, а в июне 2019 г. владельцем пакета стало ООО «Сокар энергоресурс».