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На Антипинском НПЗ в Тюмени произошел пожар

Ведомости

Пожар произошел на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 4 января около 8:00 мск, возгорание локализовали, информации о пострадавших нет, говорится на сайте главного управления МЧС по Тюменской области.

«В 09 час. 42 мин. (мест.) 04.01.2022 г. поступило сообщение о загорании установки глубокой переработки мазута на территории Антипинского НПЗ, расположенного по адресу г. Тюмень ул. 6-й км Старотобольского тракта, д. 20», — говорится в сообщении. В тушении пожара участвовали 84 человека и 30 единиц техники, в том числе 60 сотрудников МЧС и 22 единицы техники министерства.

Антипинский НПЗ ранее входил в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова. В конце 2018 г. НПЗ допустил перебои с поставками нефти из-за нехватки оборотных средств, которые группа пополнила за счет кредита Сбербанка, но так и не смогла его вернуть. На этом фоне началась процедура банкротства НПЗ. В рамках процедуры 80% акций НПЗ перешли Сбербанку, а в июне 2019 г. владельцем пакета стало ООО «Сокар энергоресурс».

В середине июля 2019 г. Мазурова по заявлению Сбербанка арестовали по подозрению в мошенничестве на $29 млн. В сентябре Мазурову предъявили еще одно обвинение — в растрате в особо крупном размере. Сумма всех известных требований к бизнесмену составила почти 232 млрд руб. 

В декабре 2019 г. завод был признан банкротом, в связи с чем имущество Антипинского НПЗ было выставлено на продажу. Торги неоднократно откладывались из-за жалоб Промсвязьбанка, которого не устраивала начальная цена имущества. В мае 2021 г. в ходе торгов НПЗ купила компания «Русинвест» Анатолия Яблонского по стартовой цене в 110,9 млрд руб.

Ранее по теме: Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену в 111 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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