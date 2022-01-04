На Антипинском НПЗ в Тюмени произошел пожар
Пожар произошел на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 4 января около 8:00 мск, возгорание локализовали, информации о пострадавших нет, говорится на сайте главного управления МЧС по Тюменской области.
«В 09 час. 42 мин. (мест.) 04.01.2022 г. поступило сообщение о загорании установки глубокой переработки мазута на территории Антипинского НПЗ, расположенного по адресу г. Тюмень ул. 6-й км Старотобольского тракта, д. 20», — говорится в сообщении. В тушении пожара участвовали 84 человека и 30 единиц техники, в том числе 60 сотрудников МЧС и 22 единицы техники министерства.
Антипинский НПЗ ранее входил в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова. В конце 2018 г. НПЗ допустил перебои с поставками нефти из-за нехватки оборотных средств, которые группа пополнила за счет кредита Сбербанка, но так и не смогла его вернуть. На этом фоне началась процедура банкротства НПЗ. В рамках процедуры 80% акций НПЗ перешли Сбербанку, а в июне 2019 г. владельцем пакета стало ООО «Сокар энергоресурс».
В середине июля 2019 г. Мазурова по заявлению Сбербанка арестовали по подозрению в мошенничестве на $29 млн. В сентябре Мазурову предъявили еще одно обвинение — в растрате в особо крупном размере. Сумма всех известных требований к бизнесмену составила почти 232 млрд руб.
В декабре 2019 г. завод был признан банкротом, в связи с чем имущество Антипинского НПЗ было выставлено на продажу. Торги неоднократно откладывались из-за жалоб Промсвязьбанка, которого не устраивала начальная цена имущества. В мае 2021 г. в ходе торгов НПЗ купила компания «Русинвест» Анатолия Яблонского по стартовой цене в 110,9 млрд руб.