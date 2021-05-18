Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену в 111 млрд рублей

В декабре 2019 г. завод был признан банкротом, в связи с чем имущество Антипинского НПЗ было выставлено на продажу. Торги неоднократно откладывались из-за жалоб Промсвязьбанка, которого не устраивала начальная цена имущества. По расчетам банка, она должна была составить 255,9 млрд руб., но суд отклонил оба эти требования. В январе 2020 г. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства самого Мазурова.