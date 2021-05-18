Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену в 111 млрд рублей
Имущество предприятия «Антипинский НПЗ» по итогам торгов 18 мая было продано на аукционе компании «Русинвест» Анатолия Яблонского по стартовой цене в 110,9 млрд руб. Об этом говорится в материалах торговой площадки «Ру-Трейд», на которой прошел аукцион.
Вторым участником торгов была структура Сбербанка — «СБК Комплект». Однако компания не сделала ни одного шага в ходе аукциона. Сбербанк является основным кредитором бывшего совладельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова.
Антипинский НПЗ входил в группу «Новый поток» Мазурова, в конце 2018 г. НПЗ допустил перебои с поставками нефти из-за нехватки оборотных средств, которые группа пополнила за счет кредита Сбербанка, но так и не смогла его вернуть. На этом фоне началась процедура банкротства НПЗ.
В рамках процедуры банкротства в мае 2019 г. 80% акций завода, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited, перешли Сбербанку. В июне 2019 г. владельцем этого пакета стало ООО «Сокар энергоресурс» (СП кипрской «Сокар Раша Инвестментс», Госнефтекомпании Азербайджана и СБК).
В середине июля 2019 г. Мазурова по заявлению Сбербанка арестовали по подозрению в мошенничестве на $29 млн. В сентябре Мазурову предъявили еще одно обвинение — в растрате в особо крупном размере.
После ареста Мазурова Сбербанк выдвинул ему требования на сумму около 185 млрд руб. Материальные требования к Мазурову также предъявили Промсвязьбанк (на 22 млрд руб.), Московский кредитный банк (МКБ, 4,6 млрд руб. и 4,7 млрд руб.), компания «Балтсетьстрой» (9,3 млрд руб.), банк «Абсолют» (3,4 млрд руб.), «Кредит Европа банк» (855 млн руб.) и Федеральная налоговая служба — на 22 тыс. руб. Сумма всех известных требований к бизнесмену составляет почти 232 млрд руб.
В декабре 2019 г. завод был признан банкротом, в связи с чем имущество Антипинского НПЗ было выставлено на продажу. Торги неоднократно откладывались из-за жалоб Промсвязьбанка, которого не устраивала начальная цена имущества. По расчетам банка, она должна была составить 255,9 млрд руб., но суд отклонил оба эти требования. В январе 2020 г. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства самого Мазурова.
В апреле 2021 г. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что прекращает участие в управлении Антипинским НПЗ и выходит из капитала «Сокар энергоресурс».