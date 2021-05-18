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Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену в 111 млрд рублей

Ведомости

Имущество предприятия «Антипинский НПЗ» по итогам торгов 18 мая было продано на аукционе компании «Русинвест» Анатолия Яблонского по стартовой цене в 110,9 млрд руб. Об этом говорится в материалах торговой площадки «Ру-Трейд», на которой прошел аукцион. 

Вторым участником торгов была структура Сбербанка — «СБК Комплект». Однако компания не сделала ни одного шага в ходе аукциона. Сбербанк является основным кредитором бывшего совладельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова.

Антипинский НПЗ входил в группу «Новый поток» Мазурова, в конце 2018 г. НПЗ допустил перебои с поставками нефти из-за нехватки оборотных средств, которые группа пополнила за счет кредита Сбербанка, но так и не смогла его вернуть. На этом фоне началась процедура банкротства НПЗ. 

В рамках процедуры банкротства в мае 2019 г. 80% акций завода, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited, перешли Сбербанку. В июне 2019 г. владельцем этого пакета стало ООО «Сокар энергоресурс» (СП кипрской «Сокар Раша Инвестментс», Госнефтекомпании Азербайджана и СБК).

В середине июля 2019 г. Мазурова по заявлению Сбербанка арестовали по подозрению в мошенничестве на $29 млн. В сентябре Мазурову предъявили еще одно обвинение — в растрате в особо крупном размере. 

После ареста Мазурова Сбербанк выдвинул ему требования на сумму около 185 млрд руб. Материальные требования к Мазурову также предъявили Промсвязьбанк (на 22 млрд руб.), Московский кредитный банк (МКБ, 4,6 млрд руб. и 4,7 млрд руб.), компания «Балтсетьстрой» (9,3 млрд руб.), банк «Абсолют» (3,4 млрд руб.), «Кредит Европа банк» (855 млн руб.) и Федеральная налоговая служба — на 22 тыс. руб. Сумма всех известных требований к бизнесмену составляет почти 232 млрд руб. 

В декабре 2019 г. завод был признан банкротом, в связи с чем имущество Антипинского НПЗ было выставлено на продажу. Торги неоднократно откладывались из-за жалоб Промсвязьбанка, которого не устраивала начальная цена имущества. По расчетам банка, она должна была составить 255,9 млрд руб., но суд отклонил оба эти требования. В январе 2020 г. Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства самого Мазурова.

В апреле 2021 г. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сообщила, что прекращает участие в управлении Антипинским НПЗ и выходит из капитала «Сокар энергоресурс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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