Генпрокуратура заявила о кампании по продвижению фейков о вакцинах от коронавируса

На фоне такой кампании активно работают сайты и Telegram-каналы, которые предлагают купить справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды и результаты ПЦР-тестов без обращения к врачу. В прошлом году Роскомнадзор удалил или заблокировал значительное количество фейковых материалов о мерах по борьбе с коронавирусом, возникновении и течении COVID-19, добавили в Генпрокуратуре.