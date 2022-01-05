Генпрокуратура заявила о кампании по продвижению фейков о вакцинах от коронавируса
Генпрокуратура зарегистрировала в интернете масштабную кампанию по продвижению фейков о вреде вакцинации от коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В сети интернет развернута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — сообщили в Генпрокуратуре.
На фоне такой кампании активно работают сайты и Telegram-каналы, которые предлагают купить справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды и результаты ПЦР-тестов без обращения к врачу. В прошлом году Роскомнадзор удалил или заблокировал значительное количество фейковых материалов о мерах по борьбе с коронавирусом, возникновении и течении COVID-19, добавили в Генпрокуратуре.
Среди других фейков ведомство выявило в 2021 г. недостоверную информацию, которая была направлена на препятствование выборам в России и эскалацию социальной напряженности. Злоумышленники создавали поддельные сайты политических партий, Центральной избирательной комиссии, сообщали о якобы возможности использовать учетные записи третьих лиц для голосования на выборах и обязательной вакцинации голосующих.
По данным Генпрокуратуры, большая часть фейков публикуется в крупных российских и зарубежных соцсетях и мессенджерах: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Теlеgram, TikTok, Twitter, YouTube.