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Генпрокуратура заявила о кампании по продвижению фейков о вакцинах от коронавируса

Ведомости

Генпрокуратура зарегистрировала в интернете масштабную кампанию по продвижению фейков о вреде вакцинации от коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В сети интернет развернута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее», — сообщили в Генпрокуратуре.

На фоне такой кампании активно работают сайты и Telegram-каналы, которые предлагают купить справки и сертификаты о вакцинации, QR-коды и результаты ПЦР-тестов без обращения к врачу. В прошлом году Роскомнадзор удалил или заблокировал значительное количество фейковых материалов о мерах по борьбе с коронавирусом, возникновении и течении COVID-19, добавили в Генпрокуратуре.

Среди других фейков ведомство выявило в 2021 г. недостоверную информацию, которая была направлена на препятствование выборам в России и эскалацию социальной напряженности. Злоумышленники создавали поддельные сайты политических партий, Центральной избирательной комиссии, сообщали о якобы возможности использовать учетные записи третьих лиц для голосования на выборах и обязательной вакцинации голосующих.

По данным Генпрокуратуры, большая часть фейков публикуется в крупных российских и зарубежных соцсетях и мессенджерах: «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Теlеgram, TikTok, Twitter, YouTube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных