Спасатели эвакуировали экипаж судна «Григорий Ловцов» в Охотском море
Спасатели на вертолете Ми-8 МЧС эвакуировали экипаж грузового судна «Григорий Ловцов», который был зажат во льдах в Охотском море, моряков доставили в Николаевск-на-Амуре, говорится в Telegram-канале МЧС.
«В ходе авиаразведки в заданных координатах вертолетом МИ-8 МЧС России было обнаружено судно «Григорий Ловцов». Моряки доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Состояние экипажа удовлетворительное. Медицинская помощь не требуется», — говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что операция проходила в темноте, ее затрудняли ветер и непрочный лед, который ломался под ногами. Вертолет МЧС завис на предельно малой высоте, и спасатели помогли морякам забраться на его борт с помощью веревки.
4 января МЧС сообщило, что судно подало сигнал бедствия в 20 км от Шантарских островов из-за образования льда и угрозы повреждения корпуса. На борту находилось восемь членов экипажа, никто из них не пострадал. По данным Росморречфлота, судно принадлежит частному владельцу.