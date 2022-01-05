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Спасатели эвакуировали экипаж судна «Григорий Ловцов» в Охотском море

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Спасатели на вертолете Ми-8 МЧС эвакуировали экипаж грузового судна «Григорий Ловцов», который был зажат во льдах в Охотском море, моряков доставили в Николаевск-на-Амуре, говорится в Telegram-канале МЧС.

«В ходе авиаразведки в заданных координатах вертолетом МИ-8 МЧС России было обнаружено судно «Григорий Ловцов». Моряки доставлены в город Николаевск-на-Амуре. Состояние экипажа удовлетворительное. Медицинская помощь не требуется», — говорится в сообщении.

В министерстве рассказали, что операция проходила в темноте, ее затрудняли ветер и непрочный лед, который ломался под ногами. Вертолет МЧС завис на предельно малой высоте, и спасатели помогли морякам забраться на его борт с помощью веревки.

4 января МЧС сообщило, что судно подало сигнал бедствия в 20 км от Шантарских островов из-за образования льда и угрозы повреждения корпуса. На борту находилось восемь членов экипажа, никто из них не пострадал. По данным Росморречфлота, судно принадлежит частному владельцу.

Ранее по теме: Грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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