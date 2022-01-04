Грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море

9 ноября в районе мыса Козино в Японском море на мель сел контейнеровоз Rise Shine, сообщала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Были эвакуированы 14 человек — граждане Китая. На борту Rise Shine находится около 300 т топлива. Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал ТАСС, что контейнеровоз переломился пополам. Выяснилось, что на борту контейнеровоза нет опасных грузов, также не зафиксировано повреждения топливных танков и разлива топлива.