Грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море
Грузовой корабль «Григорий Ловцов» подал сигнал бедствия в акватории Охотского моря из-за угрозы повреждения корпуса, сообщило МЧС в Telegram-канале. На помощь экипажу вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.
«В акватории Охотского моря, Шантарские острова (20 км от берега), в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна «Григорий Ловцов» подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа (8 чел.), пострадавших нет. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России (г. Хабаровск) со спасателями на борту», — говорится в сообщении.
«РИА Новости» сообщили со ссылкой на Росморречфлот, что это частное судно, которое попало в ледовое сжатие в Охотском море. Капитан подал сигнал бедствия, потому что опасается за безопасность экипажа. По данным ведомства, в районе инцидента стоит мороз.
9 ноября в районе мыса Козино в Японском море на мель сел контейнеровоз Rise Shine, сообщала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Были эвакуированы 14 человек — граждане Китая. На борту Rise Shine находится около 300 т топлива. Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал ТАСС, что контейнеровоз переломился пополам. Выяснилось, что на борту контейнеровоза нет опасных грузов, также не зафиксировано повреждения топливных танков и разлива топлива.