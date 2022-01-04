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Грузовое судно «Григорий Ловцов» подало сигнал бедствия в Охотском море

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Грузовой корабль «Григорий Ловцов» подал сигнал бедствия в акватории Охотского моря из-за угрозы повреждения корпуса, сообщило МЧС в Telegram-канале. На помощь экипажу вылетел вертолет Ми-8 со спасателями.

«В акватории Охотского моря, Шантарские острова (20 км от берега), в результате ледообразования и угрозы повреждения корпуса грузового судна «Григорий Ловцов» подан сигнал бедствия для эвакуации экипажа (8 чел.), пострадавших нет. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России (г. Хабаровск) со спасателями на борту», — говорится в сообщении.

«РИА Новости» сообщили со ссылкой на Росморречфлот, что это частное судно, которое попало в ледовое сжатие в Охотском море. Капитан подал сигнал бедствия, потому что опасается за безопасность экипажа. По данным ведомства, в районе инцидента стоит мороз.

9 ноября в районе мыса Козино в Японском море на мель сел контейнеровоз Rise Shine, сообщала пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Были эвакуированы 14 человек — граждане Китая. На борту Rise Shine находится около 300 т топлива. Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал ТАСС, что контейнеровоз переломился пополам. Выяснилось, что на борту контейнеровоза нет опасных грузов, также не зафиксировано повреждения топливных танков и разлива топлива.

Ранее по теме: В Японском море сел на мель контейнеровоз Rise Shine

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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