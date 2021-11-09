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В Японском море сел на мель контейнеровоз Rise Shine

Ведомости

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель в районе мыса Козино в Японском море, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Судно ходит под флагом Панамы. Среди членов экипажа россиян нет. 

В прокуратуре рассказали, что аварийно-спасательные службы принимают меры, чтобы не допустить загрязнения воды. Ведомство организовало проверку исполнения требований закона о безопасности мореплавания. В ходе проверки прокуратура оценит «своевременность и полноту мер по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов». 

В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что на помощь экипажу контейнеровоза вылетел вертолет МИ-8 с четырьмя спасателями. Из Находки к месту происшествия, на берег, выдвинулась группа пожарного гарнизона. 

Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал ТАСС, что контейнеровоз переломился пополам. На борту судна есть контейнеры, однако неизвестно, что в них. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко позднее уточнил, что экипаж судна в безопасности. На борту контейнеровоза нет опасных грузов, также не зафиксировано повреждения топливных танков и разлива топлива. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных