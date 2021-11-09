В Японском море сел на мель контейнеровоз Rise Shine
Контейнеровоз Rise Shine сел на мель в районе мыса Козино в Японском море, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Судно ходит под флагом Панамы. Среди членов экипажа россиян нет.
В прокуратуре рассказали, что аварийно-спасательные службы принимают меры, чтобы не допустить загрязнения воды. Ведомство организовало проверку исполнения требований закона о безопасности мореплавания. В ходе проверки прокуратура оценит «своевременность и полноту мер по предупреждению и ликвидации разлива нефтепродуктов».
В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что на помощь экипажу контейнеровоза вылетел вертолет МИ-8 с четырьмя спасателями. Из Находки к месту происшествия, на берег, выдвинулась группа пожарного гарнизона.
Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал ТАСС, что контейнеровоз переломился пополам. На борту судна есть контейнеры, однако неизвестно, что в них. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко позднее уточнил, что экипаж судна в безопасности. На борту контейнеровоза нет опасных грузов, также не зафиксировано повреждения топливных танков и разлива топлива.