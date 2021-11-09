В Японском море сел на мель контейнеровоз Rise Shine

Начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка рассказал ТАСС, что контейнеровоз переломился пополам. На борту судна есть контейнеры, однако неизвестно, что в них. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко позднее уточнил, что экипаж судна в безопасности. На борту контейнеровоза нет опасных грузов, также не зафиксировано повреждения топливных танков и разлива топлива.