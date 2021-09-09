Заблокировавшее Суэцкий канал судно сняли с мели

В конце марта контейнеровоз Ever Given с 20 000 контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии до начала апреля. В итоге в заторе оказались более 450 судов. Из-за блокировки движения по каналу, через который проходит до четверти морских перевозок нефти, она подорожала на 5%.