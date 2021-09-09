Заблокировавшее Суэцкий канал судно сняли с мели
Сухогруз Coral Crystal под флагом Панамы, временно заблокировавший судоходство по Суэцкому каналу, сняли с мели. Об этом сообщает пресс-служба администрации транспортной артерии.
«Навигационное движение по каналу осуществляется в обычном режиме», — заверили в администрации канала. Всего за четверг по артерии прошло 61 судно с грузами общей массой 3,2 млн т в обоих направлениях, отмечается в сообщении.
«Администрация канала призывает все средства массовой информации не обращать внимания на анонимные новости и опираться только на официальную информацию», — отметили в руководстве Суэцкого канала.
По данным сайта vesselfinder.com, сухогруз Coral Crystal, построенный в 2012 г. и ходящий под флагом Панамы, шел по маршруту Констанца (Румыния) — Порт-Судан (Судан). Он был в порту Порт-Саид на северном входе в Суэцкий канал этой ночью. О прибытии Coral Crystal в находящийся на южной горловине канала порт Суэц пока не сообщалось.
Ранее сегодня сухогруз Coral Crystal перекрыл движение по Суэцкому каналу, сев на мель. В образовавшейся пробке оказалось не менее четырех судов, которые теперь придут в порты назначения с опозданием.
В конце марта контейнеровоз Ever Given с 20 000 контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии до начала апреля. В итоге в заторе оказались более 450 судов. Из-за блокировки движения по каналу, через который проходит до четверти морских перевозок нефти, она подорожала на 5%.
Египетские власти конфисковали Ever Given, потребовав от его владельца компенсацию в $916 млн за ущерб, нанесенный закрытием Суэцкого канала на неделю, а также за траты на снятие контейнеровоза с мели. 7 июля администрация канала подписала мировое соглашение с владельцами и страховщиками судна. Детали соглашения и итоговый размер компенсации не раскрыли. Последняя известная сумма требований администрации Суэцкого канала — $550 млн с условием, что $200 млн будут выплачены в качестве залога наличными, а оставшиеся $350 млн поступят позднее в виде банковских аккредитивов по безналичному расчету.