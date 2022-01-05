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На Амурском ГПЗ произошел пожар

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Возгорание газа произошло на одной из установок на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) 5 января около 7:00, сообщило местное издание Amur.life со ссылкой на пресс-службу завода.

«5 января около 7 часов утра на Амурском газоперерабатывающем заводе сработала штатная система пожаротушения в связи с локальным возгоранием газа на одной из установок во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Возгорание локализовано, пострадавших нет. Угрозы заводу и населенным пунктам нет», — сообщили на ГПЗ.

В прокуратуре Амурской области сообщили, что Свободненская городская прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. Ведомство проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

8 октября прошлого года на Амурском ГПЗ произошла разгерметизация установки, после чего там загорелся газ. Сработала система пожаротушения, возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара никто не пострадал, угрозы близлежащим объектам не было. Переработка газа была приостановлена.

Амурский ГПЗ – один из крупнейших объектов инфраструктуры «Газпрома» на Дальнем Востоке. Завод строится, на нем запущены первые линии. На ГПЗ будут перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность завода – 42 млрд куб. м газа в год. Предприятие будет включать в себя крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн куб. м в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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