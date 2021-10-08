На Амурском ГПЗ приостановили производство из-за пожара

Амурский ГПЗ – один из крупнейших объектов инфраструктуры «Газпрома» на Дальнем Востоке. Завод строится, на нем запущены первые линии. На ГПЗ будут перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность завода – 42 млрд куб. м газа в год. Предприятие будет включать в себя крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн куб. м в год.