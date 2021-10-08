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На Амурском ГПЗ приостановили производство из-за пожара

Ведомости

Переработка газа на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) приостановлена из-за возгорания на одной из установок, сообщил ТАСС со ссылкой на объединенный центр завода.

«На предприятии остановлен процесс по переработке природного газа на время проведения аварийных работ. Процесс не пострадал, но остановлен», — сообщили в центре.

8 октября на ГПЗ произошла разгерметизация установки, после чего там загорелся газ. Сработала система пожаротушения, возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара никто не пострадал, угрозы близлежащим объектам нет.

Амурский ГПЗ – один из крупнейших объектов инфраструктуры «Газпрома» на Дальнем Востоке. Завод строится, на нем запущены первые линии. На ГПЗ будут перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность завода – 42 млрд куб. м газа в год. Предприятие будет включать в себя крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн куб. м в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных