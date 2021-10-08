На Амурском ГПЗ приостановили производство из-за пожара
Переработка газа на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) приостановлена из-за возгорания на одной из установок, сообщил ТАСС со ссылкой на объединенный центр завода.
«На предприятии остановлен процесс по переработке природного газа на время проведения аварийных работ. Процесс не пострадал, но остановлен», — сообщили в центре.
8 октября на ГПЗ произошла разгерметизация установки, после чего там загорелся газ. Сработала система пожаротушения, возгорание удалось ликвидировать. В результате пожара никто не пострадал, угрозы близлежащим объектам нет.
Амурский ГПЗ – один из крупнейших объектов инфраструктуры «Газпрома» на Дальнем Востоке. Завод строится, на нем запущены первые линии. На ГПЗ будут перерабатывать многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, который поступает по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность завода – 42 млрд куб. м газа в год. Предприятие будет включать в себя крупнейшее в мире производство гелия – до 60 млн куб. м в год.