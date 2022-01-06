Россияне назвали главными страхами в 2022 году потерю денег и работы
О страхе бедности заявили 29% опрошенных. Потерять работу и не найти хорошее место боятся 28% россиян – чаще всего такой ответ давали женщины. 15% респондентов боятся тяжелой болезни, в том числе COVID-19, у себя или у близких людей.
Аналитики отметили, что 11% опрошенных боятся в 2022 г. новых потрясений и того, что новый год будет хуже предыдущего – об этом заявили 14% мужчин и 8% женщин. Мужчины также чаще боятся в 2022 г. одиночества и обвала рубля. По 6% россиян опасаются, что их дети из-за удаленки не получат хорошего образования, не закончить вуз и продления ограничений из-за коронавируса.
3% респондентов опасаются, что не смогут в 2022 г. отдохнуть за рубежом из-за закрытых границ. 4% опрошенных высказали другие причины для страха, в том числе военные конфликты. 21% россиян заявили, что они ничего не боятся: чаще всего об этом говорили респонденты старше 45 лет и опрошенные с доходом более 80 000 руб. в месяц.