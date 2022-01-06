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Общество

Россияне назвали главными страхами в 2022 году потерю денег и работы

Ведомости

Россияне чаще всего боятся в 2022 г. бедности, потери работы и тяжелой болезни у себя или у близких, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России.

О страхе бедности заявили 29% опрошенных. Потерять работу и не найти хорошее место боятся 28% россиян – чаще всего такой ответ давали женщины. 15% респондентов боятся тяжелой болезни, в том числе COVID-19, у себя или у близких людей.

Аналитики отметили, что 11% опрошенных боятся в 2022 г. новых потрясений и того, что новый год будет хуже предыдущего – об этом заявили 14% мужчин и 8% женщин. Мужчины также чаще боятся в 2022 г. одиночества и обвала рубля. По 6% россиян опасаются, что их дети из-за удаленки не получат хорошего образования, не закончить вуз и продления ограничений из-за коронавируса.

3% респондентов опасаются, что не смогут в 2022 г. отдохнуть за рубежом из-за закрытых границ. 4% опрошенных высказали другие причины для страха, в том числе военные конфликты. 21% россиян заявили, что они ничего не боятся: чаще всего об этом говорили респонденты старше 45 лет и опрошенные с доходом более 80 000 руб. в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных