Россияне назвали главными страхами в 2022 году потерю денег и работы

Аналитики отметили, что 11% опрошенных боятся в 2022 г. новых потрясений и того, что новый год будет хуже предыдущего – об этом заявили 14% мужчин и 8% женщин. Мужчины также чаще боятся в 2022 г. одиночества и обвала рубля. По 6% россиян опасаются, что их дети из-за удаленки не получат хорошего образования, не закончить вуз и продления ограничений из-за коронавируса.