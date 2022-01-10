Правоохранители нейтрализовали две экстремистские ячейки в Казахстане
Казахстанские силовики нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки, которые принимали участие в беспорядках на территории страны. Об этом говорится в заявлении Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
«С 4 по 8 января 2022 года в городе Алматы были ликвидированы 2 экстремистские группировки, участвовавшие в массовых беспорядках. 9 января по подозрению в мошенничестве, в экстремистской деятельности, руководстве и участии в экстремистской организации, а также проведении массовых противоправных акций задержаны 4 члена одной ячейки», — следует из заявления.
В ходе обысков места жительства подозреваемых силовики изъяли огнестрельное оружие, звуко-световые гранаты, боеприпасы и «религиозную литературу в качестве вещественных доказательств», подчеркнули в КНБ.
Руководителем ячейки является иностранный гражданин, «имеющий связи с международной террористической организацией, активно участвующий в массовых беспорядках». «По версии следствия, он прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций, а также для нападения на органы власти и вооруженные формирования», — отмечается в заявлении.
На территории Казахстана из-за начавшихся в январе протестов и беспорядков до 19 января действует режим чрезвычайного положения. По данным МВД республики, в результате беспорядков были задержаны около 6000 человек, также сообщалось о погибших с обеих сторон. ОДКБ по запросу президента Касыма-Жомарта Токаева направила в республику миротворческий контингент для стабилизации ситуации.
Глава республики также поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. Ущерб бизнесу Казахстана от беспорядков, по предварительным данным, составил более 80 млрд тенге ($183,7 млн), сообщила ранее Национальная палата предпринимателей «Атамекен».