МВД планирует изменить билеты для экзамена на водительские права

С 1 апреля вступили в силу новые правила экзаменов в ГИБДД. Вместо этапов «площадка» и «город», которые были ранее, ввели единый практический экзамен. Теперь навыки будущих водителей проверяют сразу в условиях городского трафика. При этом маршрут, по которому направят кандидата, заранее неизвестен, поэтому к нему нельзя подготовиться. Именно это стало главной проблемой для участников тестирования.