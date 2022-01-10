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МВД планирует изменить билеты для экзамена на водительские права

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МВД планирует поменять экзаменационные билеты теоретического экзамена на водительские права, чтобы сформировать у человека понимание, как вести себя в разных дорожных ситуациях, и отойти от заучивания билетов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», — пояснили в МВД.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2021 г. в России произошло более 7000 ДТП с участием водителей со стажем до двух лет. В результате 682 человека погибли, более 10 000 пострадали.

С 1 апреля вступили в силу новые правила экзаменов в ГИБДД. Вместо этапов «площадка» и «город», которые были ранее, ввели единый практический экзамен. Теперь навыки будущих водителей проверяют сразу в условиях городского трафика. При этом маршрут, по которому направят кандидата, заранее неизвестен, поэтому к нему нельзя подготовиться. Именно это стало главной проблемой для участников тестирования.

Ранее по теме: МВД намерено внести изменения в теоретическую часть экзамена на права

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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