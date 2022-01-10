МВД планирует изменить билеты для экзамена на водительские права
МВД планирует поменять экзаменационные билеты теоретического экзамена на водительские права, чтобы сформировать у человека понимание, как вести себя в разных дорожных ситуациях, и отойти от заучивания билетов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», — пояснили в МВД.
По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2021 г. в России произошло более 7000 ДТП с участием водителей со стажем до двух лет. В результате 682 человека погибли, более 10 000 пострадали.
С 1 апреля вступили в силу новые правила экзаменов в ГИБДД. Вместо этапов «площадка» и «город», которые были ранее, ввели единый практический экзамен. Теперь навыки будущих водителей проверяют сразу в условиях городского трафика. При этом маршрут, по которому направят кандидата, заранее неизвестен, поэтому к нему нельзя подготовиться. Именно это стало главной проблемой для участников тестирования.