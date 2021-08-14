МВД намерено внести изменения в теоретическую часть экзамена на права
В МВД прорабатывают вопрос об изменении экзаменационных билетов для теоретического экзамена на права, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», – сообщили там.
В ведомстве рассчитывают, что нововведения позволят сместить акцент с «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении авто «с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения». Изменения теоретической части экзамена позволят снизить число аварий на дорогах по вине водителей со стажем менее двух лет, а также улучшить систему допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом, заключили в полиции.
Новые правила экзаменов в ГИБДД вступили в силу с 1 апреля. Вместо этапов «площадка» и «город», которые были ранее, власти ввели единый практический экзамен. Теперь навыки будущих водителей проверяют сразу в условиях городского трафика. При этом маршрут, по которому направят кандидата, заранее неизвестен, поэтому к нему нельзя подготовиться. Именно это стало главной проблемой для участников тестирования, пояснили в МВД.
Только 13% потенциальных водителей в период с 1 апреля по 20 июля этого года с первого раза сдали экзамен на права, сообщил ранее «Коммерсантъ», что в два раза меньше, чем в среднем за 2020 г. В целом было проведено 1,15 млн практических экзаменов в условиях дорожного движения. Таким образом, после изменения правил тестирования его сразу успешно прошли лишь 148 000 кандидатов.