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МВД планирует уточнить действия экзаменатора и будущего водителя на экзамене на права

Ведомости

МВД намерено пересмотреть действия экзаменатора и будущего водителя на практической части экзамена на водительские права, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий», — сообщили там.

В МВД добавили, что на данный момент не видят необходимости вносить концептуальные изменения в административный регламент.

Ранее в ведомстве отмечали, что уточнения нужны в «в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий». 

Новые правила экзаменов в ГИБДД вступили в силу с 1 апреля. Вместо этапов «площадка» и «город», которые были ранее, власти ввели единый практический экзамен. Теперь навыки будущих водителей проверяют сразу в условиях городского трафика. При этом маршрут, по которому направят кандидата, заранее неизвестен, поэтому к нему нельзя подготовиться. Именно это стало главной проблемой для участников тестирования, пояснили в МВД.

Только 13% потенциальных водителей в период с 1 апреля по 20 июля этого года с первого раза сдали экзамен на права, сообщил ранее «Коммерсантъ», что в два раза меньше, чем в среднем за 2020 г. В целом было проведено 1,15 млн практических экзаменов в условиях дорожного движения. Таким образом, после изменения правил тестирования его сразу успешно прошли лишь 148 000 кандидатов.

Ранее по теме: Число успешно сданных с первого раза экзаменов на права упало вдвое

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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