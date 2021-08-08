МВД планирует уточнить действия экзаменатора и будущего водителя на экзамене на права

Только 13% потенциальных водителей в период с 1 апреля по 20 июля этого года с первого раза сдали экзамен на права, сообщил ранее «Коммерсантъ», что в два раза меньше, чем в среднем за 2020 г. В целом было проведено 1,15 млн практических экзаменов в условиях дорожного движения. Таким образом, после изменения правил тестирования его сразу успешно прошли лишь 148 000 кандидатов.