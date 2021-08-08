МВД планирует уточнить действия экзаменатора и будущего водителя на экзамене на права
МВД намерено пересмотреть действия экзаменатора и будущего водителя на практической части экзамена на водительские права, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Изучение правоприменительной практики положений административного регламента проводится с момента его вступления в силу. В настоящее время отмечены вопросы, требующие уточнений в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий», — сообщили там.
В МВД добавили, что на данный момент не видят необходимости вносить концептуальные изменения в административный регламент.
Ранее в ведомстве отмечали, что уточнения нужны в «в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий».
Новые правила экзаменов в ГИБДД вступили в силу с 1 апреля. Вместо этапов «площадка» и «город», которые были ранее, власти ввели единый практический экзамен. Теперь навыки будущих водителей проверяют сразу в условиях городского трафика. При этом маршрут, по которому направят кандидата, заранее неизвестен, поэтому к нему нельзя подготовиться. Именно это стало главной проблемой для участников тестирования, пояснили в МВД.
Только 13% потенциальных водителей в период с 1 апреля по 20 июля этого года с первого раза сдали экзамен на права, сообщил ранее «Коммерсантъ», что в два раза меньше, чем в среднем за 2020 г. В целом было проведено 1,15 млн практических экзаменов в условиях дорожного движения. Таким образом, после изменения правил тестирования его сразу успешно прошли лишь 148 000 кандидатов.