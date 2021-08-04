Число успешно сданных с первого раза экзаменов на права упало вдвое

В МВД также назвали основные ошибки экзаменуемых. Так, чаще всего они не предоставляют установленное правилами преимущество другим участникам дорожного движения, не включают сигналы поворота или делают это не вовремя, а также пересекают сплошную линию разметки во время парковки на стоянке. В полиции отметили, что пока нельзя оценить влияние изменений на аварийность в России, однако, по статистике, в первом полугодии число ДТП, совершенных по вине водителей со стажем менее года, снизилось на 16,2% — до 1,1 тыс.