Число успешно сданных с первого раза экзаменов на права упало вдвое
Только 13% потенциальных водителей в период с 1 апреля по 20 июля этого года с первого раза сдали экзамен на права, что в два раза меньше, чем в среднем за 2020 г. В целом было проведено 1,15 млн практических экзаменов в условиях дорожного движения. Таким образом, после изменения правил тестирования его сразу успешно прошли лишь 148 тыс. кандидатов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел (МВД) России.
Новые правила экзаменов в ГИБДД вступили в силу с 1 апреля. Вместо этапов «площадка» и «город», которые были ранее, власти ввели единый практический экзамен. Теперь навыки будущих водителей проверяют сразу в условиях городского трафика. При этом маршрут, по которому направят кандидата, заранее неизвестен, поэтому к нему нельзя подготовиться. Именно это стало главной проблемой для участников тестирования, пояснили в МВД.
«Слабо подготовленные кандидаты демонстрируют дезориентацию при управлении транспортным средством в постоянно меняющихся условиях движения, что провоцирует совершение типичных ошибок», — рассказали в ведомстве.
В МВД также назвали основные ошибки экзаменуемых. Так, чаще всего они не предоставляют установленное правилами преимущество другим участникам дорожного движения, не включают сигналы поворота или делают это не вовремя, а также пересекают сплошную линию разметки во время парковки на стоянке. В полиции отметили, что пока нельзя оценить влияние изменений на аварийность в России, однако, по статистике, в первом полугодии число ДТП, совершенных по вине водителей со стажем менее года, снизилось на 16,2% — до 1,1 тыс.
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева добавила, что количество успешно сданных экзаменов на права сократилось также из-за введения новой системы оценивая водителей. Так, раньше можно было набрать 10 штрафных баллов на «площадке» и в «городе» суммарно, тогда как теперь за единый экзамен — всего пять. «Причем баллы ставят за совсем несерьезные, естественные для новичка ошибки», — добавила она.
В ГИБДД ожидают, что число успешных сдач впоследствии вырастет по мере перестройки автошкол на подготовку кандидатов по новым правилам. В МВД же отметили, что пока рано говорить о завершении адаптации образовательных учреждений и кандидатов к новому формату.
В ведомстве добавили, что в регламент планируют внести правки, однако «концептуальных изменений» ожидать не стоит. Уточнения, по мнению МВД, нужны в «в части действий экзаменатора и кандидата в водители при проверке отдельных маневров и действий».