МВД утвердило новые правила сдачи экзамена на водительские права

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что согласно новым правилам, будущим водителям не нужно будет отдельно сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД. Кроме того, во время экзамена в автомобиле смогут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол.