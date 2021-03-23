МВД утвердило новые правила сдачи экзамена на водительские права
МВД России утвердило новый регламент сдачи экзамена на водительские права и выдачи водительских удостоверений, который вступит в силу 1 апреля, следует из приказа, опубликованного на портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений», — говорится в документе.
Контроль за исполнением приказа документ возлагает на первого замминистра генерал-полковника полиции Александра Горового.
Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что согласно новым правилам, будущим водителям не нужно будет отдельно сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД. Кроме того, во время экзамена в автомобиле смогут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол.