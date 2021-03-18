ГИБДД разъяснила новые правила сдачи экзамена на водительские права

Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений. Например, основанием для прекращения экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет пользоваться телефоном во время движения.