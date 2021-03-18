ГИБДД разъяснила новые правила сдачи экзамена на водительские права
Новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав вступят в силу с 1 апреля 2021 г., с этого момента будущим водителям не нужно будет отдельно сдавать «площадку» на экзамене в ГИБДД, следует из сообщения на сайте Госавтоинспекции.
«Проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет. Сотрудники Госавтоинспекции будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять транспортным средством исключительно в условиях реального дорожного движения», – говорится в сообщении.
Это правило коснется кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений. Например, основанием для прекращения экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет пользоваться телефоном во время движения.
Кроме того, во время экзамена в автомобиле смогут присутствовать наблюдатели – другие кандидаты в водители, представители общественных организаций и автошкол. «Участие наблюдателей поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации», – объяснили в ГИБДД.