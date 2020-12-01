«Коммерсантъ» узнал детали нового регламента ГИБДД для экзамена на права

По данным издания, ГИБДД уточнило параметры отдельных упражнений. При сдаче экзамена на категорию В умение трогаться на подъеме или спуске будет проверяться на «закрытой территории». Для этого будет использоваться наклонный участок или эстакада с уклоном 8-16%. Кандидат в водители должен будет поставить машину на подъеме и зафиксировать ручным тормозом, затем тронуться, не используя педаль тормоза, и проехать какое-то расстояние. Затем будущий водитель должен будет остановить машину на спуске и снова тронуться. Упражнение будет считаться выполненным, если экзаменуемый предотвратил откат машины без помощи экзаменатора.