«Коммерсантъ» узнал детали нового регламента ГИБДД для экзамена на права
ГИБДД доработала регламент проведения единого экзамена на получение водительских прав, который должен вступить в силу 1 апреля 2021 г., сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Единый экзамен заменит собой «площадку» и «город».
По данным издания, ГИБДД уточнило параметры отдельных упражнений. При сдаче экзамена на категорию В умение трогаться на подъеме или спуске будет проверяться на «закрытой территории». Для этого будет использоваться наклонный участок или эстакада с уклоном 8-16%. Кандидат в водители должен будет поставить машину на подъеме и зафиксировать ручным тормозом, затем тронуться, не используя педаль тормоза, и проехать какое-то расстояние. Затем будущий водитель должен будет остановить машину на спуске и снова тронуться. Упражнение будет считаться выполненным, если экзаменуемый предотвратил откат машины без помощи экзаменатора.
Упражнение на парковку машины в бокс, согласно новому регламенту, можно будет выполнять на улицах с малоинтенсивным движением на обычной парковке. Если таких улиц нет, упражнение можно провести на закрытой площадке, как сейчас. Также предлагается проводить упражнения на параллельную парковку и заезд в бокс задним ходом. Издание уточнило, что, судя по логике регламента, решение о месте проведения упражнений будет принимать местное экзаменационное подразделение ГИБДД.
По данным издания, продолжительность экзамена на категории С1Е (легкий грузовик с прицепом общей массой до 12 т) и D1E (автобус с грузовым прицепом общей массой до 12 т) будет увеличена на 10 минут — до 50. Кандидаты в водители категории B будут сдавать экзамен максимум 30 минут. Если ГИБДД примет решение об аннулировании прав, водителя письменно известят об этом в течение пяти дней. Также ГИБДД предложило убрать из экзамена на права упражнения «Змейка» и «Повороты на 90 градусов».