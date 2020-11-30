Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики аварий

Ранее ГИБДД отказалась от идеи увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права, их останется 20. Согласно документу, сдающим экзамен, как и прежде, на решение будут даны 20 минут. При допуске двух ошибок в разных тематических блока, будет дано еще 10 минут, чтобы ответить еще на 10 вопросов из блоков, где были допущены ошибки.