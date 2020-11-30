Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики аварий
Билеты к экзамену на водительские права планируется перерабатывать с учетом статистики ДТП на дорогах, рассказал «РИА Новости» замначальника ГУОБДД МВД Николай Шеюхин. По его словам, при ДТП оформляется пакет документов, которые затем попадают в аналитическую систему. С ее помощью можно отслеживать, где растет аварийность, почему происходят ДТП.
«Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — сказал он.
С апреля 2021 г. в России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Согласно новым правилам, экзамен будет проводиться только в условиях реальной дорожной обстановки, без «площадки».
Руководитель ГИБДД Михаил Черников ранее говорил, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться. По его словам, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, расширенная линейка упражнений позволит сотруднику понять, насколько будущий водитель безопасен.
Ранее ГИБДД отказалась от идеи увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права, их останется 20. Согласно документу, сдающим экзамен, как и прежде, на решение будут даны 20 минут. При допуске двух ошибок в разных тематических блока, будет дано еще 10 минут, чтобы ответить еще на 10 вопросов из блоков, где были допущены ошибки.