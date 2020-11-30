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Теоретическую часть экзамена на права изменят с учетом статистики аварий

Ведомости

Билеты к экзамену на водительские права планируется перерабатывать с учетом статистики ДТП на дорогах, рассказал «РИА Новости» замначальника ГУОБДД МВД Николай Шеюхин. По его словам, при ДТП оформляется пакет документов, которые затем попадают в аналитическую систему. С ее помощью можно отслеживать, где растет аварийность, почему происходят ДТП.

«Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», — сказал он.

С апреля 2021 г. в России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Согласно новым правилам, экзамен будет проводиться только в условиях реальной дорожной обстановки, без «площадки».

Руководитель ГИБДД Михаил Черников ранее говорил, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться. По его словам, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, расширенная линейка упражнений позволит сотруднику понять, насколько будущий водитель безопасен.

Ранее ГИБДД отказалась от идеи увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на водительские права, их останется 20. Согласно документу, сдающим экзамен, как и прежде, на решение будут даны 20 минут. При допуске двух ошибок в разных тематических блока, будет дано еще 10 минут, чтобы ответить еще на 10 вопросов из блоков, где были допущены ошибки.

Ранее по теме: В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на права

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных