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В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на права

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При приеме экзаменов на водительские права с сокращенной площадкой инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения учеников в реальной обстановке, рассказал «РИА Новости» глава ГИБДД России Михаил Черников.

«Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — сказал Черников.

Несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», благодаря расширенной линейке упражнений сотрудник ГИБДД, по словам Черникова, сможет понять, насколько водитель будет безопасен.

Ранее тогда еще премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права 24 декабря 2019 г. Оно исключит из экзамена на водительские права сдачу нормативов на закрытых площадках для категорий B, C и D. Предполагается, что изменения должны вступить в силу 1 апреля 2021 г.

Ранее по теме: Медведев утвердил кардинальную реформу экзаменов на водительские права

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных