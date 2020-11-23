В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на права
При приеме экзаменов на водительские права с сокращенной площадкой инспекторы будут уделять особое внимание навыкам вождения учеников в реальной обстановке, рассказал «РИА Новости» глава ГИБДД России Михаил Черников.
«Потому что в большей степени в условиях реального движения будет оцениваться кандидат в водители и допускаться к участию в дорожном движении, в том числе по автострадам, парковкам, проезды перекрестков. Они непосредственно дадут возможность оценить навыки водителя», — сказал Черников.
Несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание «площадка», благодаря расширенной линейке упражнений сотрудник ГИБДД, по словам Черникова, сможет понять, насколько водитель будет безопасен.
Ранее тогда еще премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права 24 декабря 2019 г. Оно исключит из экзамена на водительские права сдачу нормативов на закрытых площадках для категорий B, C и D. Предполагается, что изменения должны вступить в силу 1 апреля 2021 г.