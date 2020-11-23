В ГИБДД рассказали об изменениях в сдаче экзамена на права

Ранее тогда еще премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил сдачи экзамена на водительские права 24 декабря 2019 г. Оно исключит из экзамена на водительские права сдачу нормативов на закрытых площадках для категорий B, C и D. Предполагается, что изменения должны вступить в силу 1 апреля 2021 г.