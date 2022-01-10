S7 сообщила о возвращении в продажу билетов на рейсы в Казахстан
Авиакомпания S7 возобновляет продажу билетов на рейсы в Казахстан, а также на совместные рейсы по маршруту Москва — Нур-Султан и обратно, сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.
«S7 Airlines возвращает в продажу билеты на все собственные рейсы в Казахстан, а также на совместные рейсы по маршруту Москва — Нур-Султан и обратно. Рейсы по всем направлениям планируются к выполнению по расписанию», — говорится в сообщении авиакомпании.
Российские авиакомпании начали сообщать об отмене рейсов в республику после начавшихся в стране беспорядков, сопровождавшихся в том числе захватом аэропортов. В частности, «Аэрофлот» ранее уведомил об отмене рейсов в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау 6 января, Алма-Ату и Нур-Султан 7 января и в Актобе 8 января и обратно. 9 января «Аэрофлот» заявил о возобновлении полетов в Нур-Султан: запланированный на 9 января рейс из Москвы вылетит в понедельник, 10 января, отмечали в компании. Пассажирам, которые не оформили возврат на ранее отмененные рейсы, необходимо связаться с контакт-центром компании для первоочередного бронирования.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.