«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Казахстан с 14 января
«Уральские авиалинии» планируют вернуться к выполнению рейсов в Казахстан с 14 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Четырнадцатого января будут два рейса: Екатеринбург — Алма-Ата — Екатеринбург и Жуковский — Нур-Султан — Жуковский», — говорится в сообщении пресс-службы.
Авиаперевозчик открыл полетную программу в Казахстан из нескольких городов России в прошлом месяце, однако уже 7 января приостановил рейсы в республику до 13-го числа. Рейсы выполнялись в Нур-Султан из Жуковского, Екатеринбурга и Красноярска, в Алма-Ату — из Санкт-Петербурга, Жуковского и Екатеринбурга, в Шымкент — из Жуковского.
Некоторые авиаперевозчики приостановили сообщение с Казахстаном на фоне массовых протестов, которые начались в стране 2 января. Уличные демонстрации, вызванные резким повышением цен на сжиженный газ, вскоре переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в стране было объявлено чрезвычайное положение. Протестующие, которых правительство называет бандитами и террористами, штурмовали здания городских администраций по всему Казахстану и захватили крупнейший аэропорт страны в Алма-Ате.
Утром 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что ситуацию в стране удалось стабилизировать и взять под контроль. По данным ведомства, силовикам удалось обеспечить безопасность стратегических объектов и освободить все административные объекты, захваченные ранее участниками акций протеста.
Помимо «Уральских авиалиний» начиная с 5 января рейсы в страну начали отменять также «Аэрофлот», Jazeera Airways и «Азербайджанские авиалинии». Ряд внутренних рейсов отменила крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana. Российская S7 продолжила выполнять полеты, но приостановила продажу билетов на собственные и совместные с Air Astana рейсы в Казахстан до 23 января. «Аэрофлот» с 10 января возобновит рейсы в Нур-Султан и обратно на ежедневной основе. При этом продажа билетов на рейсы в страну (до 20 января) и обратно (до 21 января) пока приостановлена.