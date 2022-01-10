«Уральские авиалинии» возобновят полеты в Казахстан с 14 января

Помимо «Уральских авиалиний» начиная с 5 января рейсы в страну начали отменять также «Аэрофлот», Jazeera Airways и «Азербайджанские авиалинии». Ряд внутренних рейсов отменила крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana. Российская S7 продолжила выполнять полеты, но приостановила продажу билетов на собственные и совместные с Air Astana рейсы в Казахстан до 23 января. «Аэрофлот» с 10 января возобновит рейсы в Нур-Султан и обратно на ежедневной основе. При этом продажа билетов на рейсы в страну (до 20 января) и обратно (до 21 января) пока приостановлена.