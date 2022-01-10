МВД предупредило о возможных сбоях в работе сервисов ГИБДД

18 декабря прошлого года произошел сбой в информационной системе Госавтоинспекции, из-за которого россияне не могли получить госуслуги в подразделениях ГИБДД. В МВД пояснили, что серверы, на которых хранится информация, были залиты водой из-за коммунальной аварии.