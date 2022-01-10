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МВД предупредило о возможных сбоях в работе сервисов ГИБДД

Ведомости

Перебои в работе сервисов ГИБДД возможны из-за обновления программного обеспечения на сайте, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД. Работу планируется восстановить к 11 января.

«Специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции», — сообщили в министерстве.

18 декабря прошлого года произошел сбой в информационной системе Госавтоинспекции, из-за которого россияне не могли получить госуслуги в подразделениях ГИБДД. В МВД пояснили, что серверы, на которых хранится информация, были залиты водой из-за коммунальной аварии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных