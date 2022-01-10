МВД предупредило о возможных сбоях в работе сервисов ГИБДД
Перебои в работе сервисов ГИБДД возможны из-за обновления программного обеспечения на сайте, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МВД. Работу планируется восстановить к 11 января.
«Специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции», — сообщили в министерстве.
18 декабря прошлого года произошел сбой в информационной системе Госавтоинспекции, из-за которого россияне не могли получить госуслуги в подразделениях ГИБДД. В МВД пояснили, что серверы, на которых хранится информация, были залиты водой из-за коммунальной аварии.