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Сбой в информационной системе ГИБДД произошел из-за затопления

Ведомости

В МВД назвали причину технического сбоя в информационной системе Госавтоинспекции, из-за которого россияне с утра 18 декабря не могут получить государственные услуги в подразделениях ГИБДД. Установлено, что сбой произошел в результате коммунальной аварии в серверных помещениях.

«Серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — сообщили в пресс-центре МВД России.

Сейчас специалисты МВД продолжают устранять последствия технического сбоя, восстановительные мероприятия продолжаются. В полиции подчеркивают, что работы займут больше времени, чем ожидалось ранее, — 19 декабря людей не смогут принять в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. МВД планирует завершить работы к вечеру воскресенья. Понедельник, 20 декабря, объявлен рабочим днем для всех подразделений ГАИ, говорится в сообщении.

В субботу «МВД медиа» сообщало, что региональным подразделениям ГАИ пришлось приостановить оказание государственных услуг. В частности, россияне не могли зарегистрировать автомобили и получить водительские удостоверения. Кроме того, был ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных