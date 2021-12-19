Сбой в информационной системе ГИБДД произошел из-за затопления

Сейчас специалисты МВД продолжают устранять последствия технического сбоя, восстановительные мероприятия продолжаются. В полиции подчеркивают, что работы займут больше времени, чем ожидалось ранее, — 19 декабря людей не смогут принять в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. МВД планирует завершить работы к вечеру воскресенья. Понедельник, 20 декабря, объявлен рабочим днем для всех подразделений ГАИ, говорится в сообщении.