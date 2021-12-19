Сбой в информационной системе ГИБДД произошел из-за затопления
В МВД назвали причину технического сбоя в информационной системе Госавтоинспекции, из-за которого россияне с утра 18 декабря не могут получить государственные услуги в подразделениях ГИБДД. Установлено, что сбой произошел в результате коммунальной аварии в серверных помещениях.
«Серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — сообщили в пресс-центре МВД России.
Сейчас специалисты МВД продолжают устранять последствия технического сбоя, восстановительные мероприятия продолжаются. В полиции подчеркивают, что работы займут больше времени, чем ожидалось ранее, — 19 декабря людей не смогут принять в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. МВД планирует завершить работы к вечеру воскресенья. Понедельник, 20 декабря, объявлен рабочим днем для всех подразделений ГАИ, говорится в сообщении.
В субботу «МВД медиа» сообщало, что региональным подразделениям ГАИ пришлось приостановить оказание государственных услуг. В частности, россияне не могли зарегистрировать автомобили и получить водительские удостоверения. Кроме того, был ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.