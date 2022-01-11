Умер спикер Европарламента Давид Сассоли
В Италии на 66 году жизни умер председатель Европарламента Давид Сассоли, сообщает ANSA со ссылкой на представителя политика. По его данным, причиной смерти стали осложнения после нарушения работы иммунной системы. Сассоли умер в Авиано в Италии, где был госпитализирован 26 декабря.
«Давид Сассоли умер в 01:15 (03:15 мск) 11 января в Авиано в Италии, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов», — говорится в сообщении.
О госпитализации политика стало известно 10 января. В декабре Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания главой Европарламента, чтобы, по его словам, избежать «раскола европейского большинства». Agence France-Presse допускало, что такое решение может быть связано с его состоянием здоровья после перенесенной в сентябре пневмонии. Мандат Сассоли истекал в январе 2022 г.
Бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии Давид Сассоли родился 30 мая 1956 г. в итальянской Флоренции. В 2019 г. был избран на пост спикера Европарламента. В России в апреле 2021 г. против Сассоли и еще нескольких европейских чиновников и политиков были введены санкции в ответ на действия Евросоюза.