Умер спикер Европарламента Давид Сассоли

О госпитализации политика стало известно 10 января. В декабре Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания главой Европарламента, чтобы, по его словам, избежать «раскола европейского большинства». Agence France-Presse допускало, что такое решение может быть связано с его состоянием здоровья после перенесенной в сентябре пневмонии. Мандат Сассоли истекал в январе 2022 г.