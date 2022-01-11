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Умер спикер Европарламента Давид Сассоли

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В Италии на 66 году жизни умер председатель Европарламента Давид Сассоли, сообщает ANSA со ссылкой на представителя политика. По его данным, причиной смерти стали осложнения после нарушения работы иммунной системы. Сассоли умер в Авиано в Италии, где был госпитализирован 26 декабря.

«Давид Сассоли умер в 01:15 (03:15 мск) 11 января в Авиано в Италии, где он был госпитализирован. Дата и время похорон будут сообщены в ближайшие несколько часов», — говорится в сообщении.

О госпитализации политика стало известно 10 января. В декабре Сассоли объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру для переизбрания главой Европарламента, чтобы, по его словам, избежать «раскола европейского большинства». Agence France-Presse допускало, что такое решение может быть связано с его состоянием здоровья после перенесенной в сентябре пневмонии. Мандат Сассоли истекал в январе 2022 г.

Бывший журналист, представитель итальянской Демократической партии Давид Сассоли родился 30 мая 1956 г. в итальянской Флоренции. В 2019 г. был избран на пост спикера Европарламента. В России в апреле 2021 г. против Сассоли и еще нескольких европейских чиновников и политиков были введены санкции в ответ на действия Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных