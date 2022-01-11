В России за сутки выявили 17 525 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 17 525 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным со 2 января. Также за сутки скончались от COVID-19 783 человека.
За весь период в России выявили 10 684 204 случая заражения коронавирусом. 9 732 018 пациентов вылечились от COVID-19, 317 687 – скончались.
В Москве за сутки выявили 4635 случаев болезни – максимум с 13 ноября. 787 человек за сутки госпитализированы с COVID-19, 463 пациента находятся на ИВЛ.
Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1512 случаев, Московской области – 855, Свердловской области – 368, Ростовской области – 358, Пермском крае -299 случаев.
По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 79 млн россиян, а полностью привились 75,1 млн человек.