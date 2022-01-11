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В России за сутки выявили 17 525 случаев коронавируса

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 17 525 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель стал максимальным со 2 января. Также за сутки скончались от COVID-19 783 человека.

За весь период в России выявили 10 684 204 случая заражения коронавирусом. 9 732 018 пациентов вылечились от COVID-19, 317 687 – скончались.

В Москве за сутки выявили 4635 случаев болезни – максимум с 13 ноября. 787 человек за сутки госпитализированы с COVID-19, 463 пациента находятся на ИВЛ.

Высокий суточный прирост заболеваемости коронавирусом также зарегистрирован в Санкт-Петербурге – 1512 случаев, Московской области – 855, Свердловской области – 368, Ростовской области – 358, Пермском крае -299 случаев.

По данным оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 62,6% при цели в 80%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 79 млн россиян, а полностью привились 75,1 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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