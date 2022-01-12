Гинцбург заявил, что «Спутник V» не нужно модифицировать под штамм «омикрон»

10 января глава Pfizer Альберт Бурга сообщил CNBC, что вакцина от штамма «омикрон» будет готова в марте. По его словам, все еще непонятно, нужна ли отдельная вакцина от «омикрона» и как ее использовать, однако компания произведет некоторое количество доз, потому что власти отдельных стран хотят, чтобы она была готова как можно скорее.