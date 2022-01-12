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Гинцбург заявил, что «Спутник V» не нужно модифицировать под штамм «омикрон»

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм коронавируса «омикрон» в отличие от мРНК-вакцин компаний Pfizer/Biontech и Moderna, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора Научного центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга.

«Остается та же самая рекомендация — вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником лайт" через шесть месяцев», — заявил Гинцбург. По его мнению, зарубежные компании сообщили о разработке вакцин под «омикрон», потому что их препараты против штамма «не работают в отличие от «Спутника V». Это подтверждается совместным исследованием Центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний им. Ладзаро Салланцани.

«В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации. — ИФ) S-белка, которая хорошо работает против "уханьского" варианта, а у нас в "Спутнике" — не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых "Спутником" по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител», — пояснил Гинцбург.

Он отметил, что для достижения нужного уровня коллективного иммунитета в России нужно в сутки прививать в 10 раз больше людей, чем сейчас, а те, кто уже вакцинировался, через полгода должны сделать повторную прививку.

10 января глава Pfizer Альберт Бурга сообщил CNBC, что вакцина от штамма «омикрон» будет готова в марте. По его словам, все еще непонятно, нужна ли отдельная вакцина от «омикрона» и как ее использовать, однако компания произведет некоторое количество доз, потому что власти отдельных стран хотят, чтобы она была готова как можно скорее.

«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

Ранее по теме: Pfizer представит вакцину от штамма «омикрон» в марте

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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