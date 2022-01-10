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Pfizer представит вакцину от штамма «омикрон» в марте

Ведомости

Вакцина от штамма коронавируса «омикрон» американской Pfizer будет готова в марте, компания уже начала производство доз, сообщил CNBC со ссылкой на главу Pfizer Альберта Бурлу.

«Эта вакцина будет готова в марте <…> Мы начинаем производство некоторого количества вакцин», — сказал Бурла. Он отметил, что препарат будет защищать и от других штаммов коронавируса. По его словам, все еще непонятно, нужна ли отдельная вакцина от «омикрона» и как ее использовать, однако компания произведет некоторое количество доз, потому что власти отдельных стран хотят, чтобы она была готова как можно скорее. 

Ранее в Pfizer заявили о необходимости трех доз вакцины для нейтрализации штамма «омикрон». «Данные говорят о том, что после третьей дозы BNT162b2 происходит 25-кратный рост титров нейтрализующих антител против варианта "омикрон" в сравнении с двумя дозами», — сообщала компания. В компании считают, что люди, которые получили две дозы вакцины, могут избежать тяжелого течения заболевания.

29 ноября Pfizer и Biontech сообщили, что начали работать над адаптацией своей вакцины от коронавируса к новому штамму «омикрон». Новая версия препарата может появиться в течение 100 дней. Pfizer и Biontech сначала хотели провести исследование, чтобы понять, нужно ли будет разрабатывать новую вакцину.

«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.

Ранее по теме: ВОЗ назвала пониженной эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против «омикрона»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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