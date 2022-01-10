Pfizer представит вакцину от штамма «омикрон» в марте
Вакцина от штамма коронавируса «омикрон» американской Pfizer будет готова в марте, компания уже начала производство доз, сообщил CNBC со ссылкой на главу Pfizer Альберта Бурлу.
«Эта вакцина будет готова в марте <…> Мы начинаем производство некоторого количества вакцин», — сказал Бурла. Он отметил, что препарат будет защищать и от других штаммов коронавируса. По его словам, все еще непонятно, нужна ли отдельная вакцина от «омикрона» и как ее использовать, однако компания произведет некоторое количество доз, потому что власти отдельных стран хотят, чтобы она была готова как можно скорее.
Ранее в Pfizer заявили о необходимости трех доз вакцины для нейтрализации штамма «омикрон». «Данные говорят о том, что после третьей дозы BNT162b2 происходит 25-кратный рост титров нейтрализующих антител против варианта "омикрон" в сравнении с двумя дозами», — сообщала компания. В компании считают, что люди, которые получили две дозы вакцины, могут избежать тяжелого течения заболевания.
29 ноября Pfizer и Biontech сообщили, что начали работать над адаптацией своей вакцины от коронавируса к новому штамму «омикрон». Новая версия препарата может появиться в течение 100 дней. Pfizer и Biontech сначала хотели провести исследование, чтобы понять, нужно ли будет разрабатывать новую вакцину.
«Омикрон» выявили на юге Африки в начале ноября. По данным ВОЗ, у нового варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом он реже вызывает тяжелое течение COVID-19, отмечала она.