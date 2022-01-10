Pfizer представит вакцину от штамма «омикрон» в марте

«Эта вакцина будет готова в марте <…> Мы начинаем производство некоторого количества вакцин», — сказал Бурла. Он отметил, что препарат будет защищать и от других штаммов коронавируса. По его словам, все еще непонятно, нужна ли отдельная вакцина от «омикрона» и как ее использовать, однако компания произведет некоторое количество доз, потому что власти отдельных стран хотят, чтобы она была готова как можно скорее.