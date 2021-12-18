ВОЗ назвала пониженной эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против «омикрона»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала документ, в котором говорится о предварительных результатах исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca против нового «омикрон»-штамма коронавируса. Препараты показали пониженную эффективность по сравнению с их действием на вариант COVID-19 «дельта».
«Результаты (исследований) из Англии указывают на значительное снижение эффективности действия вакцины против симптоматического заболевания "омикрон" по сравнению с "дельта" (вариантом) после двух доз Pfizer-BioNTech Comirnaty, либо AstraZeneca Vaxzevria», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).
При этом ВОЗ отмечает, что спустя две недели после бустерной дозы вакцины от Pfizer эффективность действия препарата против «омикрон»-штамма повышается.
Ранее В Pfizer заявили о необходимости трех доз вакцины для нейтрализации штамма «омикрон». «Данные говорят о том, что после третьей дозы BNT162b2 происходит 25-кратный рост титров нейтрализующих антител против варианта "омикрон" в сравнении с двумя дозами», — сообщала компания.
В компании считают, что люди, которые получили две дозы вакцины, могут избежать тяжелого течения заболевания.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна против штамма «омикрон», ее эффективность выше, чем у других препаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.