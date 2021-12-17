Президент РАН допустил искусственное создание штамма «омикрон»
Новый штамм коронавируса «омикрон» имеет такое количество мутаций, что складывается впечатление, что его специально заставляли мутировать, заявил на пресс-конференции президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«Штамм ("омикрон") оказался очень интересен, и, прежде всего, он оказался интересен в связи с непонятностью того, как он произошел. Такое гигантское количество мутаций по сравнению с "дельта"-штаммом (...) Сейчас складывается впечатление, что вирус действительно был в таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик», — заявил Сергеев (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, существует много теорий о происхождении омикрона, но наиболее осмысленная версия основывается на предположении, что мутации омикрона связаны с испытаниями некого препарата в отношении дельта-штамма. »Вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, действительно сильно мутировал, и из него получилось то, что получилось», — добавил Сергеев.
Ранее Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энегельгардта РАН Петр Чумаков также допустил, что омикрон создали британские ученые, чтобы закончить пандемию коронавируса. Ученый отметил, что «омикрон» не является «просто мутацией»: в нем собраны все мутации, которые были известны и которые встречались в коронавирусе, когда он эволюционировал.
По данным ВОЗ, новая мутация коронавируса обнаружена в 77 странах мира. Первые случае заражения были зарегистрированы на юне Африки в начале ноября. При этом в организации отмечают, что он распространяется со скоростью, которой не было у предыдущих вариантов вируса. ВОЗ обеспокоена тем, что этот штамм «недооценивают» из-за того, что предварительные данные свидетельствуют о более легком течении заболевания.
В России «омикрон» впервые выявили 6 декабря у двух россиян, вернувшихся из ЮАР. Вчера вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число случаев заражения выросло до 25, они были выявлены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.