Президент РАН допустил искусственное создание штамма «омикрон»

«Штамм ("омикрон") оказался очень интересен, и, прежде всего, он оказался интересен в связи с непонятностью того, как он произошел. Такое гигантское количество мутаций по сравнению с "дельта"-штаммом (...) Сейчас складывается впечатление, что вирус действительно был в таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик», — заявил Сергеев (цитата по «Интерфаксу»).