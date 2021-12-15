Вирусолог Чумаков допустил искусственное происхождение штамма «омикрон»

Ученый отметил, что «омикрон» не является «просто мутацией»: в нем собраны все мутации, которые были известны и которые встречались в коронавирусе, когда он эволюционировал. «Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», — рассказал вирусолог.