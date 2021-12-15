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Вирусолог Чумаков допустил искусственное происхождение штамма «омикрон»

Ведомости

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. Энегельгардта РАН Петр Чумаков допустил, что новый штамм коронавируса «омикрон» могли создать британские ученые, чтобы закончить пандемию коронавируса. Об этом он заявил в эфире «Радио России».

«Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире», — заявил Чумаков (цитата по РБК).

Ученый отметил, что «омикрон» не является «просто мутацией»: в нем собраны все мутации, которые были известны и которые встречались в коронавирусе, когда он эволюционировал. «Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», — рассказал вирусолог.

По его словам, это могло бы объяснить, почему штамм оказался «супер ослабленным». Создание нового штамма, по его словам, могло быть сделано с «аналитическими» или другими целями. «Сейчас просто такой момент настал, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию», — заявил Чумаков.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что симптомы COVID-19 при заражении «омикроном» могут развиваться гораздо быстрее, чем при других штаммах, в том числе «дельте». По наблюдениям врачей, пациенты при «омикроне» почти не жалуются на потерю обоняния или вкусовых ощущений.

Штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции. По данным на 14 декабря, в России зарегистрировано 16 случаев заражения «омикроном» у россиян, которые вернулись из ЮАР.

Ранее по теме: Что известно о штамме коронавируса омикрон

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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