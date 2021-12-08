В Pfizer заявили о необходимости трех доз вакцины для нейтрализации штамма «омикрон»
Согласно новым данным, три дозы вакцины от коронавируса Pfizer/Biontech нейтрализуют штамм «омикрон», сообщается на сайте американской фармкомпании.
Новые исследования выявили, что двух доз прививки может быть недостаточно для защиты от нового штамма, выявленного на юге Африки.
«Данные говорят о том, что после третьей дозы BNT162b2 происходит 25-кратный рост титров нейтрализующих антител против варианта "омикрон" в сравнении с двумя дозами», — говорится в сообщении.
В компании считают, что люди, которые получили две дозы вакцины, могут избежать тяжелого течения заболевания.
Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.