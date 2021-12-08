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В Pfizer заявили о необходимости трех доз вакцины для нейтрализации штамма «омикрон»

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Согласно новым данным, три дозы вакцины от коронавируса Pfizer/Biontech нейтрализуют штамм «омикрон», сообщается на сайте американской фармкомпании. 

Новые исследования выявили, что двух доз прививки может быть недостаточно для защиты от нового штамма, выявленного на юге Африки. 

«Данные говорят о том, что после третьей дозы BNT162b2 происходит 25-кратный рост титров нейтрализующих антител против варианта "омикрон" в сравнении с двумя дозами», — говорится в сообщении.

В компании считают, что люди, которые получили две дозы вакцины, могут избежать тяжелого течения заболевания. 

Штамм «омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают заразность «омикрона», усиливают его связываемость с рецепторами, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России его впервые зафиксировали 6 декабря у людей, прибывших из ЮАР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных